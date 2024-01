Gobierno, profesores, padres, estudiantes y universidades consideran inviable implantar ahora una EBAU común

Los rectores avisan de que "es imposible" al no haber un Bachillerato único

Gobierno, comunidad educativa, padres y estudiantes consideran inviable implantar ahora una EBAU común para las CCAA del PP propuesta por Feijóo.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ve inviable la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) común que quiere implantar el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las comunidades autónomas en las que gobiernan los populares.

"Hacen esta propuesta que es una EBAU para sus once comunidades, ¿No están incentivando la desigualdad?", se preguntan desde el Departamento que dirige Pilar Alegría.

Fuentes del Ministerio han explicado a Europa Press que existen sentencias del Tribunal Constitucional que concluyen que corresponde a Educación fijar la normativa básica de la EBAU "pero siempre respetando la autonomía de las comunidades autónomas y de las universidades".

Por ello, desde el Ministerio sugieren que el PP está proponiendo que los alumnos se examinen de las enseñanzas mínimas fijadas por Educación, que son las comunes para todos los territorios, porque la otra mitad del currículo es distinto.

Así, este Departamento incide en que los contenidos que estudian en común todas las comunidades autónomas son la parte de las enseñanzas básicas fijadas por Educación, por lo que consideran que la propuesta de Feijóo "sería una contradicción".

También recuerdan que la prueba para el acceso a la universidad supone el 40% de la nota, mientras que el 60% corresponde a las notas de Bachillerato. Por ello, el Ministerio cuestiona si el PP está planteando que la EBAU es injusta pero las notas de los colegios de toda España son correctas.

Respecto a la propuesta del PP de impulsar unos criterios de corrección de la prueba comunes, Educación apunta que realizaron una prueba piloto de la nueva EBAU en más de 50 centros españoles pero el PP "no quiso participar".

Por último, desde el Ministerio inciden en que, hasta ahora, los exámenes de la EBAU, incluido el de 2023, se han desarrollado con las leyes educativas del PP, mientras que con la LOMLOE no se ha realizado ningún examen de acceso a la universidad. "¿Dónde está la coherencia del PP?", preguntan.

Padres y madres

La comunidad educativa coincide en la dificultad de implantar una Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) común en España debido a los diferentes planes educativos de las comunidades autónomas.

"Sería el ideal que hubiese unos contenidos mínimos mucho más comunes para todo el territorio pero me temo que lo tienen muy difícil, prácticamente imposible, poderlo llevar a cabo", ha señalado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciara este miércoles una EBAU común en las 11 comunidades autónomas en las que gobiernan los populares.

La presidenta de COFAPA ha explicado que una EBAU única es fruto de unos Bachilleratos unificados, por lo que, si en este momento cada comunidad autónoma tiene su propio desarrollo curricular en el Bachillerato, es, en sus palabras, "muy difícil" poder hacer una prueba única. Además, ha matizado que la EBAU está regulado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En la misma línea, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero, ha defendido que es una "medida acertada" que se trabaje por tener una EBAU única, aunque ha advertido de que no ven bien que se lance sólo en once comunidades autónomas.

"La medida es buena, pero no vemos claro que se ponga en práctica. Pedimos que sea una EBAU única para todo el territorio. Sí a la medida pero no a cómo hacerla, queremos que se haga en 17 comunidades y no en 11", ha zanjado.

Implantar una EBAU común en 11 comunidades autónomas y no en las 17 crearía, a su juicio, "diferencias y discriminaciones" de unos territorios contra otros. "Por lo tanto, la medida en sí es buena, pero lo que no vemos claro es que sólo se pongan en práctica en comunidades de un sólo signo, sean del signo que sea, pero solo de un signo", ha dicho Caballero.

Profesores

Desde UGT consideran que la propuesta del Feijóo es "inviable" dada la ordenación del sistema educativo que confiere a las comunidades autónomas un porcentaje del currículo y, por tanto, no hay un Bachillerato único.

"Lo que se deber hacer si se cree que hay tantas diferencias entre las distintas comunidades autónomas es llegar a un acuerdo para hacer homogéneas las pruebas en cuanto a dificultad y criterios de evaluación, además teniendo en cuenta que la EBAU debe reformarse para adaptarla al enfoque competencial de la LOMLOE", ha propuesto en declaraciones a Europa Press la responsable de Educación de UGT, Maribel Loranca.

Comisiones Obreras también considera que la pretensión del PP "es complicada" porque la competencia sobre la EBAU "es de las universidades y no de las comunidades autónomas". "No parece fácil que eso se pueda llevar a cabo", ha remarcado el secretario general de la Federación Estatal de Enseñanza del sindicato, Paco García.

En segundo lugar, García ha detallado que las comunidades autónomas tienen competencias sobre el desarrollo de los currículos que en algunos casos es del 50% y en otros del 40%. "Entonces, con currículos diferentes que se desempeñan en las comunidades autónomas, pues hacer una prueba única parece francamente poco viable", ha dicho.

Sobre la propuesta del PP, el presidente de CSIF Educación, Mario Gutiérrez, ha indicado que "todo se inicia con la falta de una EBAU única" como el sindicato ha exigido "desde hace muchos años". "Exigimos un Pacto de Estado que unifique la prueba de la EBAU, que recordemos es para acceder a la universidad con distrito único", ha reclamado.

Para ANPE, la educación "se ha convertido en un campo de batalla de primer nivel en el plano político e ideológico". La vicepresidenta del sindicato, Sonia García, lamenta que la propuesta del PP "no va a solucionar el problema global puesto que aún quedan comunidades fuera", por lo que pide que sea la Conferencia Sectorial la que, "desde la máxima coordinación", establezca el diseño, criterio, pautas y demás aspectos relacionados con la prueba de acceso a la universidad.

Debido a la "disparidad" de criterios a la hora de calificar las pruebas de la EBAU en las distintas comunidades autónomas y siendo éstas determinantes para el acceso a las distintas universidades de libre concurrencia por parte del alumnado, el sindicato entiende que "deben seguir un mismo criterio tanto en el fondo como en el contenido y la evaluación de las mismas en aquellas materias que sean comunes".

Universidades

Tras anunciar Feijóo su propuesta, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha señalado que EBAU única "es imposible" porque en España no hay un Bachillerato único.

"En estos momentos una prueba única es imposible porque no tenemos un Bachillerato único en todas las comunidades", ha asegurado en declaraciones a Europa Press la presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón, destacando que, de momento, no tienen constancia de tener la propuesta anunciada por el líder del Partido Popular "encima de la mesa".

Estudiantes

Por su parte, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) cree que "no es viable" implantar una EBAU común en las 11 comunidades autónomas en las que Gobierna el Partido Popular,.

"No estamos a favor de esta propuesta porque nos parece que, tal y como está diseñado nuestro sistema educativo hoy en día, no es viable poner en marcha una EBAU común como tal en todas las partes del país", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el presidente de CANAE, Antonio Amante.

Aunque ha reconocido que homologar fechas y ciertos criterios "puede ser relativamente sencillo e incluso puede llegar a ser positivo para garantizar la igualdad de oportunidades entre los estudiantes que aspiran a estas pruebas", Amante "no cree que sea prudente llevar a la práctica actualmente" la misma prueba en todos los territorios.

En este sentido, el presidente de CANAE ha explicado que no es viable una prueba común porque los contenidos curriculares, la carga lectiva de las asignaturas y otras cuestiones "cambian según la comunidad".

"No obstante, tanto en la EBAU como en el diseño del sistema educativo en general, es conveniente y muy necesario que los partidos políticos se pongan de acuerdo y diseñen una educación del siglo XXI, de la mano de la comunidad educativa, y que sea un modelo que perdure en el tiempo sin amenazas de ser modificado cada 4 años", ha reclamado Amante.