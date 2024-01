El Perfumerías Avenida logra una victoria maestra en Polkowice y depende de sí mismo para pasar a cuartos de Euroliga (73-78)

El Perfumerías Avenida ha logrado una victoria maestra en Polkowice y depende de sí mismo para pasar a cuartos de Euroliga (73-78). Laura Gil (25), Carter (19) y Leo Rodríguez (15) han asumido todo el peso del bando dirigido por Nacho Martínez, que se ha estrenado a lo grande en Europa.

Con las bajas de Cakir y Silvia Domínguez -unidas a las de Prince y Fasoula-, el técnico ha tenido que colocar de base a Carter, mientras que el resto de las titulares no han sido otras que Leo Rodríguez, Delaere, Laura Gil y Hatar. Serio contratiempo para intentar asaltar el Sports Hall, aunque nada es imposible en un cinco contra cinco.

Con el reloj corriendo, Friskovec ha anotado un triple para abrir hostilidades y Hatar ha contestado a continuación. Por su parte, el coach polaco ha recibido una técnica y Carter no ha desaprovechado la oportunidad de recortar diferencias, pero Gil -desde el exterior- le ha dado la primera ventaja en el marcador a las suyas. Además, Koné y Arica han tirado del carro para lograr un poco de distancia, lo que ha derivado en un tiempo muerto con el +7 gracias a Laura. En el último minuto, arreón total de las naranjas y 18-20.

En el inicio del segundo acto, triple de Vilaró para tomar aire y Gadja le ha imitado, pero Leo Rodríguez ha dicho la última palabra en la siguiente jugada. Asimismo, el Polkowice ha reaccionado de la mano de Frase con varios aciertos consecutivos y Sykes le ha dado la vuelta al luminoso, obligando a Nacho Martínez a parar la contienda para cortar la sangría con el 32-31. Con el stop, Carter y Gil han captado el mensaje de manera clara y rotunda con un 0-5 de parcial, aunque la estrella de las de Polonia no ha dado su brazo a torcer. Al descanso, todo apretadísimo con el 39-38 de Mavunga después de un tiro girándose frente a su par sobre la bocina.

Con el paso por los vestuarios, cuatro puntos de Laura para demostrar poderío en la cancha. Inicio frenético con aciertos desde cualquier parte y alternancias que han creado un encuentro vibrante. Entre tanto, Fraser ha dado rienda suelta a su talento y le ha originado problemas en defensa al Perfumerías Avenida, pero Gil ha continuado con su recital. La vida ha dado su actuación junto a las de Arica y Leo, ya que el resto no ha aportado en exceso. Con Instant Replay incluido por un fuera de banda, la emoción ha aumentado conforme el crono ha corrido y Vilaró ha sellado el +3 desde el perímetro en un momento de máxima tensión. 56-62 para los últimos 10'.

En ellos, 2+1 de Fraser y la paciencia ha llevado a las de Würzburg al +9 con un nuevo triple de Laura Gil, que ha estado descomunal toda la tarde. Todo encarrilado. No obstante, los nervios se han apoderado de las españolas y Sykes ha mantenido con vida a las locales después de subir el 64-67 al electrónico. Tiempo muerto de Nacho Martínez para despertar a su gente del letargo. No ha surtido efecto. 2+1 de Fraser y tablas a 5' para la conclusión. Ahí, Koné ha aparecido por Polonia y Mavunga tampoco ha errado en la zona para el 71-69. Increíble, adiós a todo el trabajo realizado en un suspiro. Por otro lado, Leo Rodríguez ha firmado un T3, Sykes no ha querido ser menos y Gil ha cogido un rebote vital para el 73-74 a 34 segundos. Los colegiados le han señalado a la dorsal 30 una personal con revisión en vídeo mediante y el Polkowice ha desperdiciado un tiro de oro. Antideportiva, canastas de Leo Rodríguez y victoria maestra. Con ganar el martes que viene al Gyor húngaro valdrá para estar en cuartos... con opción de ser tercero.