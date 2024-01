César Yáñez deja el Xoborg La Antigua por motivos profesionales y cuelga las botas

El pívot salmantino César Yáñez Blanco (28/05/1994) ha comunicado al Club Baloncesto Tormes su decisión de abandonar la disciplina del conjunto de Liga EBA Xoborg La Antigua, por motivos laborales.

Yáñez, que ya ha comunicado este hecho a la plantilla, entrenará esta semana con normalidad y disputará el choque frente a Obradoiro para despedirse después del equipo. “Es una decisión muy meditada porque no es fácil tomarla después de 12 temporadas en el club, pero creo que es lo mejor para mí y para el equipo”, reconoce el salmantino sobre su determinación de no continuar en la dinámica del grupo. “El trabajo ahora mismo no me permite dar el 100% y creo que es el momento de dar un paso al lado porque todo tiene sus etapas, aunque seguiré ligado al club en lo que consideren oportuno”, añade el poste charro.

Por su parte, su todavía entrenador, Borja San Miguel, ha apuntado al respecto: “El equipo sin duda va a notar su ausencia en este tramo final de temporada; pero entendemos que su vida personal ha empezado a ser incompatible con la vida del equipo y que, como hombre de club, no ha querido hacerse daño ni a sí mismo ni al grupo”. “Indudablemente, todos y cada uno de nosotros le deseamos lo mejor en su nueva vida alejada del baloncesto”, añade el entrenador catalán.

César Yáñez habrá disputado con el choque de este domingo 160 encuentros de competiciones FEB defendiendo los colores del CB Tormes, siempre en Liga EBA, salvo dos temporadas en LEB Plata. Esta temporada ha jugado 15 partidos, con 15 minutos, 5 puntos y 5 rebotes de promedio. Desde el club quieren despedir al salmantino agradeciéndole todo el trabajo de estos años, abriéndole las puertas de la que siempre será su casa para seguir vinculado y lamentando que su situación laboral no le permita seguir compaginándolo con el baloncesto al nivel de exigencia que pide la Liga EBA.