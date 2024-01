"Nuestros derechos están, existen y nos los tienen que dar", asegura el motero que ha llegado a Salamanca para concienciar sobre la Esclerosis Múltiple

El motero con esclerosis múltiple Prudencio Macías (PrudenEM) ha llegado este martes a la sede de ASDEM en Salamanca. Su llegada a la capital del Tormes estaba incluida en su ruta 'Embárcate. Unidos por la Esclerosis Múltiple', con la que tiene como objetivo visibilizar la enfermedad por toda España, ya que está viajando desde octubre de 2023 en una moto adaptada.

"Al principio mi objetivo no era reivindicar. Pero en la ruta me he dado cuenta que hay que reivindicar porque tenemos que tener nuestros derechos, una mejor calidad de vida", ha explicado a su llegada a Salamanca. "Nuestros derechos están, existen, y nos los tienen que dar . Son derechos que están dentro de la Segunda Social y son los estamentos locales, los estamentos estatales y los estamentos regionales que tienen que preocupar a los derechos".

Continuaba asegurando que "es verdad que ayudas no están dando, nos lo han dicho compañeros de toda España que hay ayudas, pero no es suficiente para poder mantener las asociaciones, yo les llamo centros socialitarios, porque somos y además que por desgracia cada vez hay más diagnosticados". , hay más enfermos, pero soy muy típico de por qué, porque la investigación ha amazado muy bien, lo hemos tapado dentro, la investigación va bien en nuestra enfermedad y se diagnostica mucho antes".

Prudencio tiene 53 años y partió de Jerez de la Frontera el 16 de octubre para cumplir ese reto, dar a conocer la esclerosis múltiple y solicitar una mejor atención para las personas afectadas y su reconocimiento automático como personas con discapacidad. Está recorriendo todas las provincias españolas y empleará 110 días para cumplir el recorrido y reclamar más investigación, una mejor atención y reconocimiento a las personas afectadas y un mayor apoyo a las asociaciones de pacientes.

En sus redes sociales, @prudenciomaciasdominguez en Instagram, va contando su viaje. Muchas anécdotas y toda esta proeza las va plasmando en su diario, el diario de PrudEM, donde guarda a todos aquellos que va conociendo por el camino.

La ruta en moto de Prudencio terminará el 3 de febrero en Jerez de la Frontera, el punto de partida y de fin de trayecto. Allí realizará un festival benéfico con importantes figuras del flamenco con el que recaudar fondos para promover la investigación de una enfermedad hasta el momento incurable.