Perera: "Me apetece mucho torear en Valero por todo lo que simboliza y por corresponder a la ilusión con que se viven los toros allí"

No es fruto de la casualidad que Miguel Ángel Perera mantenga su estatus de figura del toreo veinte años después. El extremeño parece no tener techo y cada temporada da un paso adelante en su concepto del toreo, que en su día le catapultó, y a día de hoy le mantiene en los puestos de privilegio del escalafón. Tras un 2023 rotundo, Perera comienza su vigésima temporada como matador de toros toreando el próximo lunes el tradicional festival de Valero, donde lidiará dos toros de Hermanos García Jiménez.

SALAMANCArtv AL DÍA ha podido conversar con el torero de Puebla del Prior para conocer sus impresiones antes de este arranque de campaña, en el que el festival de Valero supone un aliciente por recordarle sus inicios en el mundo del toro. Además, en esta primera parte de la entrevista que les ofrecemos, Miguel Ángel Perera habla de su vínculo con Salamanca y lo que supone para él torear en nuestra provincia.

- Miguel Ángel, el próximo lunes 29 comienza usted temporada en un lugar emblemático tanto para Salamanca como para el resto del mundo taurino. ¿Qué supone empezar en Valero este 2024?

- Algo que me gusta tanto como volver al origen del toreo, que está en los pueblos, en la cercanía con la gente, en el torear sin presión, sólo por el disfrute personal de torear y hacer que la gente sea feliz. Es un escenario que cada vez añoro y busco más, me recuerda a mis comienzos, que, sin duda, ha sido la etapa más bonita. Y me parece una circunstancia muy especial empezar la temporada del vigésimo aniversario de mi alternativa en un lugar como Valero que me evoca, como digo, a cuando todo empezaba. Tiene su simbología y me encanta.

- ¿Qué conoce del tradicional festival de Valero?

- Que es una maravillosa oportunidad para mantener viva la Tauromaquia de donde nunca debe despegarse. Cada vez es más difícil que el toreo esté en los pueblos, los condicionantes son cada vez mayores y los profesionales tenemos la obligación de evitar esa distancia. No se nos puede escapar el esfuerzo que para una localidad como Valero supone que haya toros y tenemos que corresponder en esa misma medida. Sé que los toros allí son una tradición irrenunciable, que es un enclave precioso, que es como torear en el corazón mismo del pueblo por la forma en que la plaza de toros se incrusta entre las casas y que sus vecinos y los aficionados de la zona viven el festival como un verdadero acontecimiento, así que estoy deseando que llegue el día 29 y compartir con ellos un día bonito de verdad.

- ¿Cómo surgió el anunciarse en Valero en ese primer festejo del año?

- Bueno, nos lo plantearon como una forma de reconocimiento de la temporada pasada y del propio aniversario de la alternativa y me pareció, como digo, un punto de arranque con mucho sentido para este año. Y me apetece mucho por todo lo que simboliza y por corresponder a la ilusión con que se viven los toros allí.

- ¿Cuánto de necesario es que figuras como usted se anuncien en estos festejos para que el aficionado que no tiene acceso a las grandes ferias pueda disfrutar de su toreo en lo más profundo de las raíces de la tauromaquia?

- Como ya he dicho antes, es absolutamente fundamental. Es verdad que hubo un tiempo en el que todo se disparó, también la estructura del toreo, el desarrollo de las temporadas, y los toreros que estaban en las primeras plazas coparon también el circuito de los pueblos cerrando el paso a aquello para lo que siempre sirvieron, que es para ser escaparate e impulso a los jóvenes valores. El suflé bajó, vino la crisis económica y la propia persecución política del toreo y éste ha ido perdiendo presencia en ese circuito. Se va cerrando para las figuras y para los toreros que lo necesitan para hacerse ver. Estamos obligados ahora a buscar la medida, el equilibrio y, justo por el reclamo que somos, los toreros que estamos en ese primer nivel debemos comprometernos con la recuperación de la presencia de la Tauromaquia en los pueblos, que es su raíz, apoyarlos para que sigan vivos y, así, seguir sirviendo de lanzadera de los toreros jóvenes.

- Además, los compromisos en su segunda tierra, Salamanca, imagino que siempre tienen un sabor especial tanto para usted como para su familia.

- ¡Sí, claro! Como bien sabéis, por los lazos familiares y personales que me unen a ella, Salamanca es mi segunda casa. Aquí tengo buena parte de mi familia y muchos amigos y, además, es una tierra que siempre se me ha dado muy bien, así que también tengo aquí de muchos seguidores. Como profesional y como aficionado, es imposible que uno no se sienta identificado con un lugar tan importante para el toreo como Salamanca.

- Pero también, ¿la responsabilidad es mayor?

- Y el nivel de exigencia. Porque aquí hay muy buenos aficionados además de no pocos profesionales. Gente que sabe bien lo que ve y que, por tanto, mide lo que sucede en el ruedo, ya sea para disfrutarlo, ya para enjuiciarlo. Pero esto es bonito también para un torero, la exigencia y la responsabilidad forman parte de nuestra mochila diaria.