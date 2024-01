Fábula del chantajista glotón

Albert visita con frecuencia a sus abuelos, por su aniversario le regalan un “tirachinas” para que practique la caza en el bosque cercano a casa. El chaval, por mucho que ensaya, nunca hace blanco. Desanimado y cansado, regresa para cenar, cuando se encontró el pato favorito de su abuela. En un momento de impulso lanzó una piedra, y le dio directamente a la cabeza del pato, el cual quedó muerto. El niño, lleno de pánico lo escondió en una pila de madera. Entonces vio que su hermana Ély lo había visto todo, y no dijo nada durante la cena. Pero ese día, después del almuerzo, la abuela Niny dijo.

—Ely, querida vamos a lavar los platos. —Esta responde,

—Abuela, Albert me dijo que quería ayudarte en la cocina.

Poniendo la mano delante de los labios, de susurra a su hermano.

—¿Recuerdas el pato?

Albert sintiéndose chantajeado, lavó los platos.

Más tarde el abuelo le preguntó a los niños si querían irse de pesca, y la abuela dijo.

—Lo siento pero necesito que Ély se quede y me ayude a preparar la cena.

Ésta sonrió malévolamente .

—Bueno, está bien, pero Albert me dijo que él te quería ayudar.

De nuevo le susurra al hermano.

—¿Recuerdas el pato?"

Así, Ély fue a pescar y Albert se quedó ayudando en la casa. Después de varios días en que Albert hacía los quehaceres de su hermana, no pudo aguantar más, y fue a donde estaba su abuela y le confesó que él había matado el pato. La abuela lo abrazó y le dijo.

—Mi amor, yo lo sabía. Yo estaba parada en la ventana y lo vi todo. Tú mismo te hiciste esclavo del chantaje de Ély. (Adaptada por la autora del artículo)

Recuerdan los que han cumplido años la famosa frase de Manuel Clavero Arévalo, ministro con Suarez entre 1977 y 1980. En este momento España pasaba de una dictadura a una democracia. Hoy pasamos de la democracia a la dictadura

Y aquel café para todos, aunque a algunos ni siquiera les gustase y a otros les provocase taquicardias, dejó una España a medio hacer, sutilmente aprovechada por grupos de poder locales, nacionalistas catalanes incluidos, ha provocado que buena parte de las decisiones políticas, lejos de fundamentarse en criterios de interés general, se sigan fraguando en función de espurios intereses de distinto signo. Tan patética ceremonia, plagada de jefecillos provinciales con ínfulas de grandeza; empresarios que han hecho fortuna al socaire de una administración sobredimensionada, se cuentan por miles, ni, obviamente, las formaciones soberanistas, guardas del sancta sanctorum del toma y daca, amenaza ahora con arrasar, referéndum de autodeterminación de Cataluña.

Pero las consecuencias de ese tira y afloja se harán sentir, porque aun en el caso de que todo se limite a un quiero y no puedo o, más correctamente, a un "quiero aparentar que quiero, pero no me dejan", tal sea, probablemente, la estrategia, el mero hecho de haber puesto en tela de juicio la indisolubilidad de España dota al catalanismo de un poder sin parangón. Venido desde la corte del prófugo en Waterloo.

Solo es cuestión de que el tiempo pase y veremos España dividida en dos grandes bandos y luego los grupúsculos llenos de prepotencia. Por la neurosis de un individuo que desea mantenerse en el poder a costa de lo que sea y de quien sea.

Si una herida no está cicatrizada, se infecta. Bacterias, y en el peor de los caso nos vemos invadidos por los temidos virus.

Si la combinación de lloriqueos y veleidades separatistas se ha mostrado harto efectiva a lo largo de los años para los catalanistas, la amenaza firme de desgajarse del resto de la nación, cuente o no tal decisión con una mayoría social que la avale, se torna en una suerte de cheque en blanco que afectará sobremanera a las arcas públicas estatales. O me das, o me voy. Chantaje puro y duro. ¡Pobre España!