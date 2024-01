El PSOE denuncia que la Diputación de Salamanca no haya presentado "ni tan siquiera el borrador" de los presupuestos para 2024

“Falta de trabajo y de gestión, una negligencia e ineficacia más, y una dejadez intolerable”. Son palabras que el diputado provincial del Grupo Socialista, Leonardo Bernal, ha utilizado para denunciar a través de un comunicado de prensa el hecho de que, “a estas alturas y casi un mes empezado el ejercicio”, el equipo de gobierno del PP que encabeza Javier Iglesias no haya presentado, para su debate y aprobación, los Presupuestos de la institución provincial para el presente año.

“Son incapaces de desarrollar políticas útiles que solucionen y solventen los problemas que acucian a nuestra provincia”, ha lamentado el diputado provincial socialista pero, es que, “ni tan siquiera tienen o han puesto sobre la mesa un borrador de Presupuestos para este año”

No tener presupuestos en tiempo y forma, ha explicado Bernal, "repercute negativamente" en los ayuntamientos salmantinos, “que no van a tener más remedio que retrasar, no solo la puesta en marcha de infraestructuras y servicios vitales y muy necesario,s sino también la imposibilidad de seguir manteniendo algunos de ellos o paralizar inversiones en marcha”. Sin Presupuestos "no se pueden fijar planes de ayudas ni subvenciones para los consistorios, también para las familias, los empresarios y autónomos y todo tipo de colectivos y asociaciones. “sectores muy necesitados y que viven en el mundo rural que es el más olvidado y abandonado tanto por la Junta como por la Diputación”.

La situación "no es nueva", ha insistido el diputado socialista, "es fruto de muchos años con políticas conformistas, continuistas y clientelares y del letargo en el que vive de manera permanente el equipo de gobierno del PP y su presidente Javier Iglesias", al que ha acusado "de estar más pendiente de salir indemne de sus corruptelas y de seguir en el sillón que de los problemas de la provincia". Para los socialistas, el gobierno provincial es "indigno, inmerso en un ambiente gris y decadente, Salamanca, su pueblos, no merecen esto".

Esta "falta de trabajo y la nefasta gestión" que la institución provincial “lleva haciendo muchos años” hace “que los pueblos cada vez estén más vacíos, sin jóvenes, obligados a emigrar hacia otros lugares, con la población más envejecida, abandonada a su suerte porque les quitan las infraestructuras y los servicios esenciales”.

Desde la Diputación "no invierten en las necesidades y la solución a los problemas de la provincia, ahora porque no tienen Presupuestos, pero cuando los tienen siguen sin invertir; todos los años tienen superávit o remanentes, o los gastan mal, destinando cientos de millones a políticas clientelares con ayudas y subvenciones concedidas a dedo con el único fin de mantener sus sillones” ha remachado, tras recordar que los Presupuestos de la institución provincial "han aumentado año tras año considerablemente gracias a que el Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez y que cubre más del 90% la financiación de este Presupuesto, ha aumentado sus aportaciones año tras año, dinero público del Gobierno de España que no llega a los pueblos y en su beneficio, porque el PP y el señor Iglesias gestionan como si la provincia fuese su cortijo”.

La provincia de Salamanca "lleva décadas en declive demográfico y despoblándose", ha concluido el también alcalde de Rollán. "Casi todos nuestros núcleos de población pierden habitantes de forma acelerada y mujeres y hombres dejan nuestra tierra ante la falta de oportunidades, medios y servicios sociales para desarrollar un proyecto de vida”. Frente a esto "qué oferta el PP y el señor Iglesias", se ha preguntado, “nada de nada, esconder la cabeza, no tener políticas ni modelo de gestión, utilizar la Diputación para arremeter contra el Gobierno de España en vez de asumir sus competencias, y rechazar en el pleno todas las propuestas del PSOE para luego ponerlas en marcha haciéndolas suyas”.

“Qué sería del PP y del señor Iglesias si los socialistas no lleváramos iniciativas, medidas y soluciones a los plenos, porque su gestión se quedaría en cero patatero”, ha sentenciado.