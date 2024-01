Carmen Rodríguez, nueva gerente del Hospital de Salamanca: "Mis ganas, mi fuerza, la formación y la experiencia no faltan para poner este hospital donde realmente merece"

Cambio de gerencia en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Tras la destitución Luis Ángel González el pasado viernes, Carmen Rodríguez ha sido nombrada como nueva gerente del Complejo. Rodríguez, ha sido presentada este martes en un acto en el que ha estado acompañada por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

En su atención a los medios de comunicación, Rodríguez ha agradecido a la Junta de Castilla y León el contar con ella para este puesto. "Es gran reto profesional y traigo todo mi entusiasmo, mis ganas, mi fuerza, la formación y la experiencia no faltan para poner este hospital donde realmente merece, por los grandes logros que nos ha comentado nuestro consejero. Analizaremos la situación y en un primer lugar trabajaremos con los servicios para sin ninguna duda llegar a los objetivos propuestos como hoja de ruta, principio de año y principio de etapa a la sociedad salmantina".

Por su parte, el consejero ha explicado que en su llegada se enfrenta a unos retos importantes, como es mejorar la lista de espera del complejo asistencial de Salamaca, "que realmente creemos que la accesibilidad de nuestros pacientes al sistema sanitario es muy importante y por lo tanto ese es un primer empeño y es un reto, como digo, no solo de la Consejería, sino de todo el Gobierno de la Junta", aseguraba Vázquez. Otro reto de los que mencionaba es seguir manteniendo "la excelencia de muchos servicios este hospital son servicios excelentes a nivel no solamente nacional, sino incluso internacional e incorporar ese grado de excelencia de servicios que están ahí, pugnando que con un poco más de esfuerzo pueden llegar también a ser servicios excelentes y que este hospital se constituya no solo como el color, es como un gran hospital en Castilla-León sino con un gran hospital a nivel nacional".

El tercer reto que mencionaban, se corresponde con los recursos y su gestión. "Dada la magnitud de este hospital y dada su dotación tanto a nivel de recursos humanos como de recursos materiales, es el servir de apoyo, de guía y de zona de referencia a muchos hospitales de la comunidad. Estamos viviendo momentos muy difíciles por la falta de profesionales sanitarios y muchos profesionales de los hospitales de Salamanca han asistido y están asistiendo a otras zonas sanitarias de la comunidad permitiendo nos dar asistencia sanitaria a los castellanos y leoneses en su territorio. Cómo no, también es muy importante concluir esta parte de infraestructura tan notable que estamos construyendo y que se ha aumentado en su tamaño para adecuarla cuando entre en funcionamiento como es el bloque de consultas y por último, también diría que tiene un reto fundamental que es muy propio de este hospital y que es muy importante en este hospital que es el seguir liderando la investigación la docencia y la innovación sanitaria en Castilla-León", ha concluido.