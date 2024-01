Gabriela Guillén desvela la reacción de Bertín Osborne cuando le comunicó que estaba embarazada

Tan solo unos días después de su detallada y exclusiva entrevista en el programa 'De Viernes', Gabriela Guillén continúa con su día a día ajena a la posible reacción de Bertín Osborne y su entorno más cercano a los datos y viviencias contados durante su intervención en televisión.

En esta ocasión las cámaras de Europa Press han podido ver a la paraguaya acudiendo al supermercado a realizar la compra sin la compañía de su hijo y es que el pequeño está recibiendo todas las atenciones y cuidados por parte de su madre y su abuela materna. "No os voy a decir nada, lo siento" insistía Gabi cuando le preguntaban su se ha podido poner en contacto con Bertín Osborne tras su reveladora entrevista.

Ajena a los rumores que apuntan a que la joven podría haber tenido una relación paralela mientras se veía con el cantante, la recién estrenada mamá prefiere mantener el silencio y dejar que se siga especulando sobre su vida sentimental.

A pesar de su silencio en su día a día, Gabriela sí que ha podido desgranar su relación con Bertín Osborne y la reacción de este cuando le comunicó que estaba embarazada: "Yo le dije que no era una delincuente y que iba a tener el niño aquí. Yo no tenía que esconderme por estar embarazada. Él me dijo que era para que yo estuviera tranquila y que le diera tiempo para contarle todo a sus hijas. Yo creo que quería evitar el show", explicó Gabriela durante la entrevista tras haber relatado como Bertín le pidió que regresara a Paraguay y tuviera su hijo allí.