Continúan las quejas por las nuevas infraestructuras de los Juzgados de Menores

El STAJ (sindicato de trabajadores de la administración de justicia), continúa denunciando y reclamando que el Ministerio mantiene la ubicación del Juzgado de Menores de la Provincia de Salamanca en las dependencias habilitadas de Torres Villaroel pese a las indicaciones, requerimientos y denuncias de los trabajadores, representantes y estamentos implicados de la Administración de Justicia de Salamanca.

"El proyecto gestionado con dinero público ha hecho una obra de rehabilitación en un espacio inapropiado para un juzgado de menores. Lo ubica en un edificio con entrada única, en la planta séptima, sin ascensores para acceder a las dependencias, escaleras por las que tendrán que acceder los detenidos menores con especial protección pasando por delante de las dependencias de otras administraciones, sin estar debidamente habilitado el acceso para personas con deficiencias físicas, sin espacios diferenciados para la espera de las víctimas y familiares garantizando así el no encontrarse con los acusados (victimas que en muchos casos son menores), con la sala de vistas al final de las dependencias del juzgado con la probable acumulación de público, sin sala de espera, separado el Juzgado de la Fiscalía de menores y servicios Psicosociales que se encuentran ubicados en edificios judiciales bastante alejados, sin dependencias para el Fiscal de menores en el Juzgado, etc, etc. Y después de todo esto, también con goteras derivadas del temporal", denuncian y explican desde el sindicato.

Además, aseguran que "es sangrante que se haya desalojado al Juzgado de Menores de unas dependencias que están vacías en la actualidad. Se nos informó que la fecha de terminación prevista de las obras en curso del edificio Anexo de Gran Vía 39-41, donde está ubicada la Audiencia Provincial, sería el 12 de febrero de 2024. ¿No podía haberse retrasado a esa fecha el traslado del Juzgado de Menores, y haberse valorado el traslado al anexo? Parece que urgía espacio para dependencias de otros órganos. ¿Por qué el ministerio atiende a recomendaciones que le hacen para eso y no a las recomendaciones de todos los agentes implicados por el traslado del Juzgado de Menores?",explican.

"No puede ser que las disfuncionalidades ocasionadas por una mala gestión del expediente y las obras por parte de la Subdirección general de obras y patrimonio del Ministerio de Justicia , asumidas por la gerencia territorial de Justicia una vez entregada la obra y realizado el traslado, no se solucionen, y dejen al amparo de la buena suerte el hecho de que no ocurra alguna desgracia de peligrosas o irreparables consecuencias".

Por todo ello, aseguran que desde el sindicato serán "implacables pidiendo responsabilidades contra todos y cada uno de los causantes de esta nefasta situación", y por ello segurirán denunciando "ante los responsables de dichos servicios. El Juzgado de Menores debe cambiar de ubicación lo antes posible.", concluyen.