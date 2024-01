Jehu elogia al público del Helmántico por el "ambiente" y Alonso dice que "nos toman por tontos porque somos chavalines"

Jehu Chiapas y Alonso Fernández, entrenadores del Salamanca UDS y el Santa Marta, respectivamente, han hecho sus valoraciones del derbi disputado en el Estadio Helmántico en este fin de semana.

JEHU CHIAPAS

"Ha sido un partido en el que somos bastantes superiores y debimos definir antes para no sufrir. Hay que mejorar. Cada uno ve la roja desde su lado y se han visto afectados porque es determinante el penalti más la roja. Hemos ido a por el partido. No vi la jugada porque me queda lejos. Ojalá que el ambiente vaya a mejor y un derbi siempre genera más eso. Es duro encajar así ese gol porque nos rompe mucho. Esto es más realista, pero es lo mismo y todos vienen a encerrarse. El cambio de los penaltis es cosa de los futbolistas. Si ellos tienen confianza, adelante. Pablo viene con ritmo, pero Amaro y Mati lo han hecho bien. El Ávila no pincha y no me interesa en este momento porque necesitamos ganar nosotros. Esperamos que pueda venir alguien más".

ALONSO FERNÁNDEZ

"Todo va condicionado por la expulsión. No sé si es penalti, pero hay doble castigo y es excesivo. Parece que como somos chavalines en el Santa Marta y cobramos lo que cobramos nos atacan. Le he dicho al árbitro que no voy a discutir, pero es un balón que le da y la roja no lo merece. No me quiero calentar, pero nos toman por tontos porque no se nos respetan. Me parece una auténtica vergüenza. El campo estaba en mal estado. El equipo está en buena dinámica. Ha estado muy bien Jorge y entrena espectacular. Confiamos plenamente en él y ha hecho un partidazo".