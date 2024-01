Si lo encuentras...

Es realmente digno de alabar la concurrencia de tanta institución y entidad ciudadana charra exigiendo un futuro para Salamanca, centrado en el Tren y utilizando el Alvia como referente. Es casi un sarcasmo demandar ahora tantos lo mismo que lo denostado del movimiento ecologista desde décadas atrás, alguna vez calificado por algún alto cargo regional como ferrocarril del siglo XIX. Cuando existía un compromiso firmado con Renfe de eliminación de pasos a nivel, como el todavía “activo” de Babilafuente a pesar de los años transcurridos. Y quizás si la actual presión de impulso ferroviario con nuestro alcalde a la cabeza se hubiera realizado frente a gobiernos anteriores, quien sabe…

El interesante Manifiesto de la concentración del domingo hace un buen resumen de las conscientes omisiones ferroviarias en nuestra provincia. Aunque no puede evitar mencionar la quimera de la Alta Velocidad, que tanto daño ha hecho. El tiempo ha demostrado el grave error del modelo español, tan obviamente contrario a los intereses de la mayor parte del territorio y pozo sin fondo de recursos distraídos de las necesidades reales. Las críticas de despilfarro y falta de rentabilidad social de diferentes organismos públicos y privados se acumulan.

Mapa de la actual red ferroviaria en la web de Adif, ¿vertebradora?.

No se puede decir que los muy diferentes gobiernos españoles hayan tratado bien a la provincia salmantina desde hace décadas, y a todo el Oeste español. Un sistema democrático parecía el marco más ideal para crear un modelo de desarrollo del territorio corrector de desigualdades. Lo dice la Constitución, tan manida por quienes no suelen pasar del artículo 2. Por desgracia no ha sido así, y el resultado es una dramática concentración de recursos y población en cada vez menos espacio, apuntillando al resto al vacío de la nada. Incluso el gobierno que decía apostar por redistribuir administración central fuera de Madrid, elimina aquí funcionarios.

Mapa actual de Autopistas y Autovías publicado en Wikipedia. Bastante más vertebrador.

Ya hemos insistido en la continua contradicción del discurso, lleno de sostenibilidad y apuesta verde, lucha contra el Calentamiento global y la contaminación, con la realidad. Pero en este caso se suma el sorprendente menosprecio de empresas públicas gestoras del ferrocarril y del propio gobierno. En la relación con Madrid eliminan un servicio que antes tenía vehículo, ¿dónde está?, mientras uno permanece varado varias horas al día. Nadie explica esta mala gestión de empresas públicas prestando un servicio público.

Ilustración aparecida en redes sociales de Renfe. Para conseguirlo en todo el territorio debe haber servicio ferroviario, claro.

Coincidiendo, por fin adjudican el “estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia-León” para “evaluar la viabilidad técnica, económica y medioambiental de las soluciones que se apoyen en el modo ferroviario.” con plazo de ejecución de 24 meses. Será un estudio de demanda, “y se analizará (…) las alternativas para satisfacer dicha demanda, (…) comparadas bajo consideraciones técnicas, económicas, medioambientales y de explotación, dando como resultado una alternativa óptima.” No obstante, en un territorio despoblado y marginado la decisión parece más política que técnica, confiemos no estar ante una nueva cortina de humo. Y la del domingo sea la última concentración.