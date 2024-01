La Universidad de Salamanca impulsa la investigación española en luz estructurada con la creación de la red científica ‘FASLIGHT’

¿Qué es la luz estructurada? Podemos decir que la luz estructurada abarca la generación y caracterización de distintos tipos de luz cuyas propiedades espaciales de intensidad, fase, polarización o frecuencia están controladas. Es un campo muy atractivo que se ha visto potenciado gracias a los desarrollos de la luz láseres. Y es que la luz es una herramienta que se usa en muchas ramas de la ciencia, por lo que, si somos capaces de controlar sus propiedades de manera controlada, aumentamos increíblemente las capacidades de su aplicación tanto en ciencia fundamental como en ciencia aplicada.

En este sentido, la Universidad de Salamanca acaba de impulsar la investigación en este campo con la creación de la Red FASLIGTH – Fundamentos y Aplicaciones de la Luz Estructurada, formada por 15 grupos y centros de investigación nacionales de primer nivel, repartidos por toda la geografía española, organizados de forma transversal y coordinados por el grupo de Aplicaciones del Láser y Fotónica de la USAL.

Del 18 al 19 de enero, más de 60 científicos de 15 universidades y centros de investigación de toda España asistieron en el Edificio Trilingüe de la Facultad de Ciencias de la institución académica salmantina a la sesión de lanzamiento de la nueva red científica que, enmarcada en la convocatoria ‘Redes de Investigación 2022’ y financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación (RED2022-134391-T), representa un paso significativo hacia el avance y la aplicación de la luz estructurada en diversos ámbitos de la Física: Óptica Cuántica, Óptica No Lineal, Imagen, Metrología y Óptica Ultrarrápida Visión.

Aumentar la productividad española en Óptica y Fotónica

Aunque la red está activa desde junio del 2023, la reunión ha sido el marcador oficial del inicio de la actividad, una iniciativa pionera que busca unir a diversos grupos científicos especializados en la aplicación y comprensión de la luz estructurada. ‘FASLIGHT’ es, además, una red única por su diversidad, al incluir grupos de investigación tanto consolidados como emergentes con financiación propia trabajando en diferentes ámbitos de estudio.

A lo largo de los dos días, la Universidad de Salamanca acogió la presentación de los nodos estructurales de la red, que expusieron sus respectivos trabajos, equipos y objetivos en el marco de ‘FASLIGTH’ con el propósito de que este tipo de interacciones aumente la productividad española en el campo emergente de la Óptica y la Fotónica.

Así, las interacciones de los grupos y centros de investigación fueron diseñadas con el objetivo de fomentar acciones de colaboración, facilitar la realización de estancias y visitas de investigación, además de buscar sinergias beneficiosas entre distintos campos de la Óptica que comparten el uso de la luz estructurada.

Adicionalmente, se programaron varias sesiones de posters en las que se presentaron casi 30 trabajos de investigación por parte de los integrantes más jóvenes de ‘FASLIGHT’. Estas sesiones proporcionaron un espacio a los estudiantes de doctorado de cada centro y grupo de investigación de la red para mostrar y discutir sobre los trabajos realizados.

LUMES, nueva Unidad de Excelencia de Luz y Materia Estructuradas de la USAL

Asimismo, el encuentro coincidió con la reciente creación en la Universidad de Salamanca de la Unidad de Excelencia de Luz y Materia Estructuradas (LUMES), que engloba a más de cincuenta investigadores que colaboran en la investigación que combina la interacción de luz láser y de nuevos materiales estructurados.

La creación de LUMES representa un paso adelante en la consolidación de la Universidad de Salamanca como referente internacional en la comprensión y aplicación de las interacciones entre la luz y la materia en la escala ultrarrápida y nanométrica.

Mediante la colaboración interdisciplinaria y la formación de jóvenes investigadores, esta unidad se posicionará como un líder internacional en el desarrollo de tecnologías aplicaciones de la luz láser estructurada al estudio de nuevos materiales.

La nueva Unidad de Excelencia, abordará diversas temáticas de vanguardia en los ámbitos de la óptica ultrarrápida y no lineal, y la ciencia de materiales, incluyendo el desarrollo de láseres ultrarrápidos estructurados espaciotemporalmente en un amplio rango espectral (desde THz hasta rayos X); el estudio de las propiedades electrónicas, ópticas y magnéticas de materiales 2D a nivel cuántico y sus heteroestructuras van der Waals asociadas; la interacción de estos materiales con luz estructurada ultrarrápida; el procesado de materiales mediante láseres ultraintensos; y el estudio de la dinámica ultrarrápida en materiales magnéticos excitados con pulsos láser estructurados, entre otros.

La Unidad de Excelencia LUMES está formada por 8 investigadores garantes y un total de 32 investigadores doctores, con adscripción en el Departamento de Física Aplicada, el Centro de Láseres Pulsados y el Departamento de Ingeniería Mecánica de la USAL. La unidad está dirigida por Carlos Hernández García.

Nodos científicos de la red ‘FASLIGHT’

Los quince nodos que confirman la red son: Universidad de Salamanca (Grupo de Aplicaciones del Láser y Fotónica de la Universidad de Salamanca, representado por Luis Plaja Rustein); Universitat de València (Grupo de Estructuras fotónicas no lineales, representado por Albert Ferrando); Universidad de Vigo (Engineering physics group, representado por Ángel Paredes); Universidad Autónoma de Madrid (Grupo Attosecond and ultrafast x-ray optics, representado por Antonio Picón); Universidad del País Vasco (Grupo de Fotónica Aplicada, representado por David Novoa); Universitat Jaume I (Grupo de Investigación de Óptica, representado por Enrique Tajahuerce; Universidad de Zaragoza (Grupo de investigación en luz estructurada, representado por Francisco Javier Salgado Remacha); Materials Physics Center (Grupo Quantum Nanophotonics Laboratory, representado por Gabriel Molina Terriza); Universidad Miguel Hernández de Elche (Grupo de Tecnología Óptica y Optoelectrónica, representado por Ignacio Moreno); Universidad Complutense de Madrid (Grupo de luz estructurada UCM: Control espacial/temporal de haces láser continuo/pulsado y sus aplicaciones, representado por José A. Rodrigo Martín-Romo); Universidad de Murcia (Laboratorio de Óptica, representado por Juan Manuel Bueno); Universidade de Santiago de Compostela (Photonics4Life, representado por María Teresa Flores Arias); Universitat Politécnica de València (Grupo Theory for Quantum Technologies Group, representado por Miguel Ángel García March); Universidad Politécnica de Madrid (Grupo de Sistemas Complejos, representado por Miguel Ángel Porras); y Universitat Autònoma de Barcelona (Quantum Atom Optics group, representado por Verònica Ahufinger).