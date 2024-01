El Xoborg La Antigua cae en Chantada... pero salva el average (75-60)

El equipo salmantino Xoborg La Antigua cayó en Chantada (Lugo) en un “día para aprender”, como lo calificó su entrenador, Borja San Miguel. El equipo salmantino salió a la cancha gallega muy falto de intensidad, lo que provocó un terrible primer parcial de 20-2 para los locales.

Al descanso, las cosas no mejoraron para los charros, que se fueron al vestuario con un 50-19 en contra que hacía peligrar el +19 de average que lograron en el choque de ida disputado en Würzburg. “Se puede perder en Chantada porque no podemos olvidar que es un gran equipo y que el año pasado fue campeón del grupo, lo que no puede pasar es la forma de perder en los 20 primeros minutos”, apuntaba San Miguel sobre la salida a la cancha de su equipo.

“Sin nuestros hábitos, esa intensidad que nos caracteriza, y con equipos que se juegan la vida en escenarios de fase de ascenso, te arriesgas a que te pase lo que nos sucedió los primeros 20 minutos. No se puede salir tan relajados y desconectados”, añade el entrenador de los charros.

Tras el descanso, el partido se igualó y Xoborg La Antigua ganó los dos parciales, firmando un 25-41 en los últimos 20 minutos. Gracias a esa reacción, el resultado final fue un -15, salvando por cuatro puntos el average de la primera vuelta.

El cuerpo técnico charro no pudo utilizar en el choque a Kesly Felizor, ya que fue baja por un golpe en la rodilla sufrido en el partido de la pasada jornada, del que aún no se conoce el alcance. En cuanto a Khadim Fall, la nueva incorporación de los salmantinos, jugó sus primeros minutos y, en palabras de Borja San Miguel: “Ha demostrado el jugador que puede ser y lo que nos puede dar, ha estado bien al rebote, por ejemplo, pero no se le puede juzgar por este partido”.

La semana que viene, Xoborg La Antigua recibe en el Municipal de Würzburg a Obradoiro: “Otro partido que se puede perder si repetimos la actitud de hoy”, avisa San Miguel. “Ahora debemos convertir el desánimo en activación y darnos cuenta de que no vamos a ganar si no salimos al cien por cien en cada partido”.