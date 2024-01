Pablo Fernández: "Cuando me llamó el Salamanca UDS no tuve ninguna duda"

Pablo Fernández, nuevo jugador del Salamanca UDS, ha sido presentado en la sala de prensa del Estadio Helmántico y cuenta con papeletas para jugar este fin de semana ante el Santa Marta.

Fichaje: "Ha sido todo muy rápido y en cosa de dos o tres días se hizo. Cuando me llamó el Salamanca no tuve ninguna duda. Me sorprendió la llamada y a la vez no, pero visto lo visto me hizo mucha ilusión".

Santa Marta: "Es un partido muy especial y he estado años allí".

Central: "Espero tener minutos y estaré a las órdenes del míster. Me considero un central con salida de balón y contundente. Jehu ha hablado conmigo y ha depositado confianza en mí. Tengo rapidez atrás".

Ascenso directo: "Es posible llegar y queda todavía mucho. La verdad es que el nivel es muy bueno y tengo compañeros con nivel, por lo que es alto".

Afición: "Espero que estéis con nosotros y lo dejaremos todo por este gran club para buscar el objetivo tan deseado".