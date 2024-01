Jehu descarta a Souley para el derbi y abre la puerta de la titularidad a Pablo Fernández: "Es un fichaje más que necesario"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido delante de la prensa local por el derbi con el Santa Marta en casa.

Pablo Fernández: "Es un fichaje más que necesario y viene a ayudar muchísimo con salida de balón, juventud o velocidad. Es opción que debute con el Santa Marta y viene con ritmo de su otro equipo".

Souley: "Está lastimado, no creo que llegue al domingo. Hay riesgo. Es un proceso y va en los tiempos, podríamos forzarle... pero no quiero arriesgar. Tomaré una decisión el domingo".

Goleadas: "No son realistas en el sentido de que tampoco éramos tan malos antes y debemos encontrar el balance óptimo. No le resto mérito a mis jugadores y nosotros hemos resuelto bien, otros equipos de arriba no lo han hecho. La única tranquilidad es que hemos encontrado más el gol, la obligación es ganar todos los partidos".

Santa Marta: "Es un equipo que juega mucho más con el balón y tiene experiencia en la categoría a pesar de ser jóvenes. Eso repercute en la tabla y ojalá sea un partido bueno".

Refuerzos: "Sí, esperemos que pueda haber algo más. Es difícil por la categoría y toca ser pacientes. Si no se presenta esa opción, tampoco pasa nada".

Césped: "Es lo normal en esta época del año y llevo muchos años en Salamanca, siempre es complicado, de toda la vida".

Afición: "Solo les agradezco el apoyo y la intención siempre está ahí, pero el fútbol a veces sonríe y otras no".

Barça: "Me pareció un partido de fútbol típico de Copa del Rey. Unionistas compitió durante gran parte del tiempo".