El Salamanca UDS sueña con el 'imposible' Uzo Adighibe... y el nigeriano busca irse al extranjero

El delantero africano se encuentra entrenando dentro de las Sesiones AFE y en ellas ha coincidido con un ex de los charros como Alberto Durán

El Salamanca UDS sueña con el 'imposible' Uzo Adighibe... pero el nigeriano busca irse al extranjero para vivir nuevas experiencias dentro del mundo del fútbol. Asimismo, el delantero africano se encuentra entrenando dentro de las Sesiones AFE y en ellas ha coincidido con un ex de los charros como Alberto Durán, que ha regresado al Xerez Deportivo.

Por su parte, el atacante no ha jugado en ningún equipo durante el primer tramo de la temporada 23/24, por lo que su último club no ha sido otro que el Tudelano -en la 22/23- en Segunda Federación, llegando a marcar tres goles. No obstante, entidades como el Baleares, el Talavera, el Pontevedra, el Unión Adarve, el Conquense, el Guadalajera o la cantera del Atlético de Madrid han gozado de los servicios del futbolista de 27 años.

Por otro lado, a pesar de ser del gusto de la dirección deportiva del Estadio Helmántico, la realidad es que son conscientes de que su incorporación -su caché es elevado- es complicada a falta de dos semanas para el cierre de mercado por su deseo de irse lejos de España, tal y como ha podido conocer SALAMANCArtv AL DÍA por su entorno, y la categoría en la que militan los de Jehu Chiapas en la actualidad.