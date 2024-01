La Junta exigirá viabilidad económica y licencias medioambientales para las inversiones en La Covatilla

Este 17 de enero ha tenido lugar la reunión prevista entre la directora de Política Económica, Rosa Cuesta, y el alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín y la edil, Purificación Pozo, con el objetivo de conocer las posibles inversiones en la Estación de esquí de La Covatilla, englobadas en el Plan de Fomento.

Tras el encuentro el regidor bejarano ha explicado que el ente regional va a endurecer los requisitos para la inversión de 4,5 millones de euros para el centro invernal prometidos en el año 2019 y que, a fecha de hoy, aún siguen esperando saber a que se van a destinar. La Junta ha comunicado al consistorio que deberá presentar a los proyectos de un estudio de viabilidad económica “que asegure no conseguir beneficios, pero si evitar el despilfarro” según detalla Martín y contar, además, con un informe medioambiental de la delegación de Salamanca para dar luz verde a los mismos.

El alcalde de Béjar ha indicado que la Junta “quiere que presentemos los proyectos antes de que acabe el mes de marzo para poder dar la consignación presupuestaria e ir licitando con los plazos marcados y sin prisas” y que la intención del equipo de gobierno es “remozar la estación, tenemos máquinas destrozadas, cañones que no funcionan, el telesilla a medio gas, la cinta transportadora con problemas” señalaba Luis Francisco Martín.

Adiós al centro de concentración deportiva

En el encuentro de este miércoles lo que parece que finalmente queda descartado es el centro de concentración deportiva que dejó la anterior corporación, ya que el alcalde avanzó que está en conversaciones para buscar otro destino al millón de euros que la Diputación había dotado para la desestacionalización de La Covatilla: “Decían que tenían los todos los permisos y no es así, estamos a 17 de enero y no hay informe de Medioambiente. Y eso es muy grave, tan grave, que en cualquier país del mundo le costaría la dimisión a un político. Aquí no, aquí se jactan de que está todo bien y no es así, hay firmar de personas como que están todos los permisos y no los hay” asegura el alcalde de Béjar.