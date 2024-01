Israel y Palestina: historia de una guerra cruel, sin final

"Se puede convertir a un enemigo en esclavo, pero no en aliado. Con toda fuerza del mundo no podría convertir a una persona fánatica en una persona tolerante. Y con toda la fuerza del mundo no podría convertir a quien está sediento de venganza en un amigo. Y resulta que justamente esos son los problemas actuales del Estado de Israel: convertir a un enemigo en aliado, a un fánatico en moderado, a un vengativo en amigo."

También se discutió sobre el nombre que tendría el nuevo Estado. Hubo varias propuestas, entre las que figuraban Israel, Judea, Sión, y otras más técnicas. Ben-Gurión defendió "Israel" y finalmente fue la opción aprobada. La reunión terminó a las 15:00. Estaba previsto promulgar la independencia una hora más tarde, en el Museo de Tel Aviv, pero todo se había organizado en secreto para evitar que los británicos pudieran interferir. Se había invitado a varias personalidades judías con la instrucción de no acudir al lugar hasta las 15:30. La versión final de la declaración fue mecanografiada en un edificio alejado, y Ze'ev Sherf, uno de los miembros de la Asamblea que se había quedado en el lugar para llevar el texto al museo, no había previsto un medio de transporte, así que tuvo que parar a un coche que pasaba, cuyo conductor iba en un coche prestado sin carnet de conducir. Un policía los detuvo por el camino e iba a poner una multa por exceso de velocidad, aunque finalmente no lo hizo, cuando le explicaron que estaba retrasando la declaración de independencia. Sherf llegó al museo a las 15:59. A las 16:00 Ben-Gurión inició la ceremonia ante 250 invitados, que espontáneamente entonaron la Hatikva. A continuación, Ben-Gurión leyó la declaración de independencia, empleando 16 minutos. Luego se procedió a firmar la declaración. Primero los miembros de la Asamblea Popular, que a partir de ese momento quedó constituida como Gobierno Provisional del Estado de Israel, con Ben-Gurión como primer ministro y ministro de defensa, y luego otros firmantes invitados. Se dejó huecos para los firmantes que no pudieron estar presentes, la mayoría por estar sitiados en Jerusalén. Cuando el proceso terminó, todos se pusieron en pie y la Orquesta Filarmónica de Israel interpretó la Hatikva. Ben-Gurión terminó la ceremonia diciendo: ¡El Estado de Israel ha sido fundado! Se suspende la sesión.

A medianoche, el rey Abdullah I de Transjordania lanzó un disparo al aire y gritó ¡Adelante!, y así empezó la guerra árabe-israelí. Ese mismo día la Liga Árabe envió un cablegrama a la ONU en la que resumía el conflicto palestino y explicaba la necesidad de una intervención en Palestina para proteger a la comunidad árabe del terrorismo judío:

La paz y el orden han sido completamente alterados en Palestina y, como consecuencia de la agresión judía, aproximadamente un cuarto de millón de árabes se ha visto obligados a abandonar sus hogares y a emigrar a países árabes vecinos. La situación imperante en Palestina ha sacado a la luz las intenciones agresivas ocultas de los sionistas y sus motivaciones imperialistas. cómo se deduce claramente de los actos cometidos sobre los pacíficos habitantes árabes de Deir Yassin, Tiberias y otros lugares.

El 26 de mayo se crearon oficialmente las Fuerzas de Defensa Israelíes, que integraron a los terroristas de la Haganá, el Irgún y el Lehi. Desde la declaración de independencia de Israel la inmigración a Palestina de judíos de todo el mundo se había disparado, sin que los legítimos dueños del territorio pudieran hacer nada para impedirlo. Ese día el New York Herald Tribune publicó un artículo titulado Los judíos del Exodus ya están en casa. En realidad, todavía quedaban algunos en Alemania, pero no tardarían en llegar a Palestina.

El 8 de septiembre el conde Bernadotte -mediador ONU- emitió un informe detallado condenando el ataque "policial" a las ciudades de Ayn Ghazal, Ijzhim y Jaba', especialmente la demolición de sus edificios, e instó a los judíos a que permitieran a los árabes volver a sus ciudades y que les ayudaran a reconstruir sus casas. No hace falta aclarar el caso que hicieron los judíos.

El conde Bernadotte, tras una visita a Ramala, se reunió con el coronel André Sérot, observador de la ONU y ambos se dirigieron al hotel de Jerusalén en el que se hospedaban. Durante el trayecto, su automóvil fue interceptado por un jeep del ejército israelí en el que viajaban cuatro hombres, que preguntaron por Bernadotte y, cuando lo identificaron, uno de ellos Yehoshua Cohen, les disparó a bocajarro, tanto al conde como al coronel. El atentado había sido organizado por el Lehi y había contado con la aprobación de Isaac Shamir. Bernadotte se había enfrentado con éxito a nazis y comunistas, y en su ingenuidad pensó que le resultaría más fácil negociar con judíos.

El gobierno israelí aprobó una ley por la que declaraba territorio israelí todo territorio palestino ocupado a los árabes desde el inicio de la guerra y todo territorio que fuera capturado en un futuro. Por su parte, los árabes promulgaron el Protectorado de Toda Palestina, un Estado palestino con Amin al-Husayni como presidente y Ahmed Hilmi Pasha como primer ministro, pero tutelado por Egipto. Teóricamente su soberanía se extendía sobre toda Palestina, pero que en la práctica sólo controlaba una estrecha franja de territorio junto al Mediterráneo que pronto fue conocida como la franja de Gaza, por la ciudad en la que el Protectorado tenía su capital.

Esto no es más que un poco de historia de como se fraguo la partición de una tierra, para crear dos estados, no hubo opción se creo uno Israel, que desde el primer día se fue adueñando de todo, fue estirando su fronteras, imponiendo su poderío económico, y militar, aparecieron judíos, en todas partes del mundo, y el terreno para construir su estado se quedo pequeño, y arrincono a los árabes palestinos, en una franja de terreno donde incluso levanto un muro, pero no en su línea sino dentro de terreno palestino, por el que obliga a pasar a la mano de obra, de la que se abastece, en régimen de semiesclavitud. El resto ya lo están viendo, los árabes constituyeron un grupo Hamas, con marchamo terrorista desquiciado que se erige en salvador de los palestinos, que asesina a inocentes civiles, con una crueldad bárbara, sanguinaria, deleznable e inaguantable. Y esto ha vuelto a provocar, que estalle la enésima guerra, como no, desproporcionada, porque Israel se apoya en EEUU, tiene un ejercito preparado y entrenado, en la que participan todo el pueblo, son monjes con el fusil en el hombro. El descalabro esta siendo enorme, los palestinos sitiados, no saben por donde salir, y así la muerte, el abandono, la ruina y el odio solo es superado por la sangre y el llanto de los niños… Es la guerra.

Documentación histórica (Carlos Iborra)

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías