Feminismo ¿Se ha pasado de rosca? ¿Y quién sería el culpable?

Cuando se observa determinados fenómenos sociales y se comentan, no solo uno se puede equivocar sino que, a veces, se alegraría de haberse equivocado.

Quienes me leen saben que, al menos en tres ocasiones, he señalado que el feminismo en España corría el riesgo de perder aceptación social. Ya tenemos datos que lo confirman. Cada vez son más personas, no solo adultas, sino jóvenes entre 16 y 24 años (y aún más jóvenes, creo yo) las que critican a este feminismo gubernamental.

Preferiría haberme equivocado.

¿Y quién son los culpables?

Los errores del feminismo español, a mi entender, han sido importantes. Es verdad que la violencia y los abusos sobre las mujeres sigue siendo muy graves y el feminismo muy necesario, pero deberían ser más autocríticas. Solo comentaré algunos de estos errores, ustedes pueden ampliar la crítica. Veamos:

a) Confundir el derecho a votar a quién consideren que propone mejores leyes con dejarse manipular por un determinado gobierno.

b) No solo se ha dejado manipular por el gobierno, hasta extremos incomprensibles, sino que han participado con orgullo de este gobierno autoproclamado feminista, desde el presidente hasta todos los ministros, cuyas declaraciones son eslóganes que repiten como publicistas.

¿Están seguras las feministas de que el presidente es feminista? ¿Quién les dicta a todos los PSOE lo que tienen que decir y repetir con exactitud?

c) ¿El feminismo abala la mentira como sistema, la desigualdad entre autonomías, el desprecio de todas las instituciones (hoy se confirma que no solamente cambiaron a un letrado del congreso, sino que la presidenta (monaguillo de PSOE) ha ocultado el informe del resto de letrados del congreso seis días, hasta que han acabado, el debate?

¿Esto pueden pasar impunemente en España? ¿Hay feministas en gobierno?

d) ¿Priorizan estar en el poder, etc.?

Me recuerda cuando, en la República el PSOE no apoyaban el voto de las mujeres, porque los curas manipulaban a las mujeres.

La soberanía del pueblo, por lo visto, es la de los que opinan como nosotros. En medio un muro según el POSOE actual. El 50% de la población.

Amigos y tantas veces compañeros de izquierda ¿Cómo no escucháis a González, Guerra, Vázquez, Nicolás Redondo, Page, etc., etc.?

Sois todo, menos democráticos.

¿Qué hace feminismo apoyando esté desvarío?

e) Una vicepresidenta, del ala menos radical del feminismo, llegó a decir algo así: ”los del PSOE nos merecemos que el feminismo esté con el gobierno y sea nuestro”

¿No se dan cuenta que el presidente del gobierno no ha ganado las elecciones y hace pactos con partidos que están muy alejados del feminismo? Es un gobierno legítimo, pero no feminista[E1] . El feminismo no se merece esta alianza perversa.

El feminismo no puede luchar así por el poder, comprando votos, y cometer tantos errores, declarando a medio país enemigo, facha y antifeminista, incluso echando de una manifestación a los liberales. ¿No saben que el feminismo le debe históricamente más a los liberales que a la izquierda? Y no solo a las mujeres, sino a hombres liberales como John Stuart Mill (1868, “La esclavitud de La mujer”).

¿Y no saben que lo más inteligente es tener de su lado a cuantas más personas mejor, como ocurrió cuando todo el parlamento español apoyó la ley contra la violencia de género? Hoy sería imposible ¿Quiénes son los culpable?

d) Una ministra de igualdad, del ala radical del feminismo, ha liderado la elaboración de leyes despreciando a quienes saben de estos temas y defendiendo sus ideas, sin fundamento, con agresividad y desprecio a todos lo que no piensan como ella. El resultado ya lo saben.

Y todo el gobierno la ha apoyado hasta el final de la legislatura. El presidente es el más responsable, permitiendo nombra a esta joven llena de energía, pero carente de formación.

¿Qué van a hacer ahora con la ley Trans?

El gobierno ha engañado a los ciudadanos, a los trans y acabará haciéndolo con el independentismo; éstos ya lo saben, pero ceden hasta saber dónde puede llegar un presidente cuya filosofía no ama el saber, como dice la palabra, sino el poder.

e) La división del feminismo es otro efecto más que lamentable ¿Quién es el culpable?

Siga USTED, ya me callo.

Al feminismo le debe la humanidad mucho y como movimiento social debe apoyarse en sus mejores tradiciones, sabiendo que trabajar por la igualdad y acercarnos a ella es cosa de las mujeres y de los hombres, cuantos más mejor.

Espero que vuelva la sensatez.

En el campo que trabajo profesionalmente, creo que la ética de las relaciones sexuales y amorosas puede y debe tener los mismos principios de ética para las mujeres y los hombres, los homosexuales y las lesbianas, los trans, etc. (López, F. 2015, 2017).

Félix López Sánchez