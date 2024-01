El VAR visto desde los ojos de Alfonso Vicente: "Dicen que lo pasan peor los que están en la Sala VOR que los del campo. Arbitralmente es un lujo"

Alfonso Vicente Moral ha desgranado el elemento más novedoso del Unionistas - Barça, que no es otro que el famoso VAR. De esta forma, el jefe de los colegiados en Salamanca -ya retirado a nivel profesional en la 23/24- ha explicado cómo es la vida con él el día antes de que se use por primera vez en un partido en nuestra ciudad.

VAR: "La gente tiene que tener claro es que una de las claves del videoarbitraje es que no va a haber ningún error claro y manifiesto que quede sin revisar. Si ha habido un gol, pero con una infracción previa, ahí está el VAR; si Hernández Maeso se confunde a la hora de expulsar a un jugador, ahí está el VAR; si hay un penalti, un gol o no gol o cualquier supuesto en el que entra, ahí está el VAR. Todas las acciones se chequean, pero están muy bien entrenados y los tiempos de respuesta son muy rápidos".

Su carrera en partidos con VAR: "Desde el punto arbitral sí que te acostumbras rápido. Es muy bueno a pesar de que sea tan criticado, pero es imperfecto porque se maneja por personas. Yo no he estado sentado en la llamada silla caliente, pero lo que dicen es que lo pasan peor los que están en la Sala VOR que los del campo. Arbitralmente es un lujo tener esa red que te va a salvar si te has equivocado. El aficionado de Salamanca solo está acostumbrado a verlo en la tele, pero no habrá un error claro y manifiesto que salpique el resultado del partido".

Sala VOR en el Reina Sofía: "No influye en nada que estén en el estadio o en Las Rozas. El feedback es inmediato, por lo que da completamente igual que hayan ido en una unidad móvil. Se hacen las comprobaciones pertinentes cuando llegan todos los árbitros al campo y listo".

Los árbitros empiezan a hablar: "Es un acierto y lo veo como algo positivo, ya que los árbitros somos otro actor y un deportista más en el espectáculo del fútbol. La gente debe entender que el colegiado es un ser humano más. Creo que es una gran estrategia de comunicación de la RFEF y el CTA".

Llamadas al monitor: "Se tiende a criticar muchos las decisiones de los árbitros y ahora se están haciendo públicos los audios, pero es complicado que desaparezca la polémica. Las reglas son las que son y están en constante evolución. El árbitro de campo tiene la última decisión, aunque todos son compañeros y buscan lo mismo".