Iván Martínez y Cacha, las manos de Unionistas para frenar al Barça: "Es una pena que no esté Ter Stegen. Es el mejor portero de los últimos diez años"

Iván Martínez y Cacharrón. Cacharrón e Iván Martínez. Los dos son los porteros de Unionistas en esta temporada y sus manos están encargadas de defender la meta blanquinegra frente a un Barcelona plagado de estrellas como Lewandowski, Lamine Yamal, Ferrán Torres o Joao Félix. Por su parte, el canterano de Osasuna cuenta con más papeletas para ser titular en Copa del Rey, pero su compañero aprieta para ponérselo complicado a Dani Ponz en un día mágico para el club charro.

De este modo, ambos se han puesto en el área del fondo local del Reina Sofía y han atendido a SALAMANCArtv AL DÍA a muy pocos días para el choque. Asimismo, Iván Martínez ha dicho que "lo afrontamos con mucha ilusión y son unos octavos de final contra un rival inmejorable. Los jugadores de ataque tienen peligro y se ha lesionado Rapinha, pero gente como Lewandowski, Ferrán Torres, Vitor Roque, Joao Félix o Lamine Yamal cuenta con una calidad enorme en sus botas". Ante ello, Pablo ha recalcado que "son sensaciones de ganas de jugar y disfrutarlo al máximo compitiendo. Si en la primera jugada te marcan y te hacen un 5-0, seguro que no lo vives igual de bien. No queremos que pase eso y saldremos a competir desde el minuto con gente como Pedri o Lewandowski".

EL ÍDOLO

Ninguno de ellos podrá disfrutar de las habilidades del lesionado Ter Stegen: "Es una pena que no venga porque me encanta, es un referente por su estilo de juego y he crecido con él, aunque Iñaki Peña es muy similar y en los próximos años destacará tanto en España como en el mundo. Me haría ilusión tener sus camisetas o la de Pedri, que coincidí con él en las categorías inferiores de la selección", ha manifestado Martínez. Mientras, Cacha ha añadido que "Ter Stegen es el mejor portero de los últimos diez años y me gusta verle jugar por la calidad que tiene, la posición o los blocajes que hace. Me fijo mucho en él y no dudaría en pedirle la camiseta si viniera".

En otro orden de cosas, Iván Martínez ha indicado a este medio que "la principal diferencia que existe con un jugador de Primera Federación es física y se nota a simple a vista, pero luego la ejecución es tremenda y van a una velocidad superior", algo frente a lo que Cacharrón ha asegurado que "el mayor salto que existe en el fútbol español actualmente es de Segunda a Primera División y ahí tienes que destacar mucho para estar en ella, ya que no llega cualquiera ni por asomo".

Finalmente, a pesar de que un portero siempre quiere ser titular, los dos arqueros saben llevar la gestión que está realizando Dani Ponz con sus alternancias: "Entre nosotros hay buena relación, igual que con cualquier otro compañero, y el que juegue siempre va a salir hacerlo bien. La competencia es sana y no nos vamos a acomplejar con el Barcelona junto a nuestra gente más allá de que sean mínimas. Vamos a pelear por dar un susto...", han finalizado sujetando las camisetas de Unionistas y el Barça.