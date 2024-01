‘Cartografía de la Humedad. La casa de los Líquenes Rosa’, una interesante exposición en Salamanca

La Sala de Exposiciones Espacio de Arte Experimental de la hospedería Fonseca de Salamanca acoge desde este martes la exposición ‘Cartografía de la Humedad. La casa de los Líquenes Rosa’, del artista colombiano Adrián Estrada.

La presentación de la muestra ha contado con la intervención del director del Servicio de Actividades Culturales de la USAL, Luis Barrio; el vicedecano de Infraestructuras y Extensión Cultural de la Facultad de Bellas Artes, Diego del Pozo; y Adrián Estrada.

El proyecto Cartografía de la humedad no es solo una narración de hechos históricos o solo un conjunto de mapas, que ilustran y ubican las superficies territoriales de una región o un pueblo en particular. Este trabajo es más bien un relato visual, ficcional y autorreferencial inconcluso y en constante transformación, que toma como punto de partida los conceptos de casa, familia, territorio y su relación íntima e histórica con el sexo, el amor y la violencia, en un contexto en donde la guerra ha sido una figura constante, que moldea la vida y la cotidianidad de las personas. Se pretende reconstruir y alterar los relatos familiares, hablar sobre la herencia, la tierra y la memoria. Contar lo que ha sido negado, señalar lo prohibido y hacer presentes los recuerdos, los olvidos y las ausencias. Las historias que habitan dentro de 'La Casa de los Líquenes Rosa' no solo se confinan al espacio entre sus paredes o hasta las fronteras que la separan de sus vecinos, aquí las divisiones limítrofes cambian, la linealidad del tiempo se tuerce y la materialidad de su estructura se transforma.

La muestra está compuesta de una serie de mapas bidimensionales realizados con técnicas analógicas y digitales de dibujo y pintura, un hibrido entre lo tradicional y lo contemporáneo, entre lo estático de la imagen fija y el movimiento de la animación. Estas ilustraciones funcionan como mecanismos artísticos, porque posibilitan la representación y la reorganización de nuestros territorios, transformando la geografía física y las divisiones políticas de los lugares que habitamos. A través de la cartografía se crean dispositivos metafóricos de la memoria individual y colectiva, que acceden a la relación y a la reflexión crítica entre las fronteras de lo real y lo ficcional de nuestra percepción del mundo.

La muestra puede visitarse hasta el 11 de febrero de 2024 en este horario: Martes a sábado de 12:00 a 14:00h y de 17:30 a 20:30h; Domingos y festivos de 10:00 a 14:00h; los lunes, cerrado.

FOTOS: DAVID SAÑUDO