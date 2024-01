"Es una primera vuelta de competición de sobresaliente o de notable muy alto"

Óscar González, entrenador del Piensos Durán Albense, atiende a Alba de Tormes al Día para valorar la primera vuelta realizada por su equipo, una primera vuelta de competición que le ha valido al equipo albense para situarse como tercer clasificado y soñar con la disputa del Play Off de ascenso a Segunda División a final de temporada por segunda vez en su historia.

Balance de la primera vuelta

"Las sensaciones tras esta primera vuelta de competición serían de sobresaliente o de notable muy alto. Vamos terceros a dos puntos de los segundos, aunque es verdad que los primeros están demostrando ser inalcanzables, perdiendo solo un partido. Lugo tiene un rumbo marcado y parece que no fallan, aunque en casa les pondremos las cosas difíciles. Nosotros estamos en puestos de Play Off, con un margen importante de nueve puntos sobre el quinto clasificado, con el golaverage ganado además. Nos tenemos que preocupar de nosotros mismos, por eso estoy inculcando en el vestuario que pensemos solo en nosotros mismos. Tenemos un gran grupo en el que cada uno tiene su rol definido y eso hay que aprovecharlo. No podemos pensar todavía en el Play Off. Debemos seguir trabajando como lo estamos haciendo. Solo hemos perdido contra los dos primeros clasificados y hemos empatado contra Coruxo en su casa y contra Xove en la nuestra. Es un buen balance hasta el momento. Tenemos una plantilla muy ambiciosa a la que solo le vale ganar con jugadores que no se conforman con poco y que han creado una cultura de esfuerzo dentro del vestuario".

Guiño a la afición

"Nuestra afición sigue creciendo y este año cada vez más seguidores se suman a los partidos como visitantes. Antes solo acudían a partidos cercanos a Alba de Tormes, pero este año se empiezan a sumar a viajes más largos. Entonces creo que hemos dado ese paso cuantitativo y cualitativo en lo que se refiere a sumar aficionados fuera de casa".

Expectativas hasta el final de temporada

"Esperemos seguir disfrutando sobre la pista y haciendo disfrutar a nuestros aficionados. Llegarán derrotas, en algún momento tendremos partidos en que no juguemos bien y perdamos, pero buscaremos seguir tratando de tener esta inercia ganadora y seguir así".