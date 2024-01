El responsable del 'verde' del Reina Sofía, sobre Xavi: "Nos debemos al equipo que juega aquí y a las instrucciones del Ayuntamiento"

El 'verde' del Reina Sofía sigue recibiendo todos los mimos posibles para que esté en las mejores condiciones para el Unionistas - Barcelona de este jueves. Por ello, Alberto Matías, responsable de la empresa Hermaflor, ha compartido sus impresiones con los medios de comunicación.

Valoración: "Es muy similar a lo del Villarreal porque la climatología es la que es y no ha habido mucho tiempo. El pronóstico es que siga exactamente igual".

Cuidados: "Esperamos a tener ventanas para poder trabajar y seguir haciendo cosas como segar, pasar la máquina y habrá que pintar las líneas".

Blando: "No. Por la construcción que tiene no va a estar blando. Igual está más inestable de lo normal, pero no tiene por qué".

Xavi y la altura: "No va a haber ninguna variación con respecto a lo que tenemos día a día. Nos debemos al equipo que juega aquí y a las instrucciones del Ayuntamiento. Será lo mismo que otros días".

Usarlo poco: "Siempre hay una guerrilla porque ellos quieren usarlo a diario y yo no, por lo que debe haber un equilibrio. Esto es Salamanca y hace frío. Es una motivación extra, creo que sí vendré... por si acaso".