El PP de Béjar pierde otra edil y la crisis política se agrava en el consistorio

El año 2023 dejó clara la inestabilidad con la que había arrancado la nueva legislatura en Béjar y este comienzo de año ha incidido en la ruptura que se vive en el seno del grupo municipal del PP.

Según informó en rueda de prensa este lunes el PSOE, la edil Olga García, integrante del equipo de gobierno, habría anunciado en las comisiones informativas su intención de abandonar las filas populares y pasar a ser concejala no adscrita, dejando por tanto en sólo 5 ediles al PP. Este medio de comunicación se ha puesto en contacto con García para confirmar este aspecto y la concejala ha declinado tanto hacer declaraciones, así como corroborar esta decisión. La misma cuestión ha sido trasladada al alcalde del PP, Luis Francisco Martín, que ha coincidido en la respuesta dada por su todavía compañera.

Conviene recordar que, para que el abandono de un grupo municipal por parte de un edil sea efectivo, se debe poner en conocimiento de la Corporación en sesión plenaria, que se realizaría el último lunes de este mes.

Gobierno de consenso

El PSOE, el partido mayoritario de la oposición, considera que el PP queda en una situación “muy mala porque el grupo municipal popular solo tiene 5 concejales, y entendemos que por muy bien que vayan las cosas, el poder de negociación de VOX ha aumentado de manera estratosférica” señalaba Antonio Cámara, concejal socialista. A ello se une que de los 17 concejales que forman la Corporación, “10 están en la oposición, bastante más que la mayoría absoluta” matizaba Cámara que aseguraba que el alcalde quiere que la oposición “este callada y no hable”.

Los socialistas bejaranos han tendido la mano para un posible gobierno de coalición que pasaría por la dimisión de Luis Francisco Martín: “Lo haríamos hablando con todos, no con el alcalde actual porque es imposible, porque es una mentira tras otra. Hablando con el PP, con Tú Aportas, con las ediles no adscritas… Llegando a acuerdos, que puede ser que no se dieran y siguiera gobernando el Partido Popular con otro alcalde. Nosotros entendemos nuestro papel de oposición” argumentaba Antonio Cámara, que dejó claro que excluye de esa coalición a VOX y volvía a matizar que no se plantea la posibilidad de una moción de censura dado que, debido a la Ley Anti-transfuguismo, necesitarían el apoyo de la ultraderecha para que saliera adelante.

Por último, el edil socialista ha solicitado al PP de Salamanca y de Castilla y León que actúe para buscar una solución a este problema político que tiene en Béjar.