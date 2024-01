Más de 80 vacantes de sanitarios sin cubrir en Salamanca, según el PSOE

Los procuradores del PSOE por Salamanca, Fernando Pablos, Rosa Rubio y Juan Luis Cepa, han revelado diferentes cuestiones en temas de sanidad en una rueda de prensa ante los medios de comunicación. Comenzando "mandando nuestro respaldo de los socialistas a los profesionales sanitarios, son ellos con su trabajo y dedicación, y muchos casos faltos de medios o cubriendo las bajas de otros compañeros los que sacan adelante la sanidad en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma", comenzaba explicando Fernando Pablos.

Ante la situación de las últimas semanas con el aumento de contagios de diferentes enfermedades respiratorias, y la medida acordada pro el gobierno de España del uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios, "nos hemos encontrado con que Castilla y León no ha estado en el consenso, ha estado al lado de Isabel Díaz Ayudo en lugar de estar al lado de la sanidad y de los intereses de Castilla y León", explicaba Pablos.

"Estamos sufriendo en las últimas semanas una continudad más que Mañueco está plegado al señor Feijóo, a la señora Ayuso y al PP más que a defender los intereses de los castellanos leoneses, concretamente ahora en temas de Sanidad", explicaba la procuradora Rosa Rubio. "Ante el colapso del sistema público de salud y la propuesta del gobierno de España del uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios y hospitales, entendemos que es una medida proporcionada, eficaz y de sentido común, que responde al desbordamiento que sufre la sanidad pública” .

Con respecto a la situación de la Atención Primaria, la procuradora socialista la ha calificado de estar "saturada", alegando que en Salamanca hay 70 vacantes de facultativos y 14 de sanitarios no facultativos, según los últimos datos que manejan. "Tenemos unas urgencias al borde del colapso y por eso el ministerio toma esa decisión", asegura. "Tanto Mañueco como el consejero de Sanidad acusan a la minsitra de no buscar un consenso". En este sentido, "entendemos que estas medidas no llegan, la curva de las infecciones respiratorias no se controla en enero, sino muhcos meses antes", por lo que reivindican el diseño por parte de la Junta de Castilla y León de un plan de invierno con antelación, "con un buen diseño de recursos humanos o una campaña de vacunacióna con tiempo, y no lo vivido este fin de semana".

Además, ha añadido que "Mañueco constantemente acude a que el gobierno de España no envia dinero a las comunidades autónomas, pero para 2024 a Castilla y León le van a 9.374 millones de euros del gobierno, 1200 millones más que lo que recibimosen 2023", ha explicado Rubio.

Por su aprte, Juan Luis Cepa se ha centrado en la sanidad rural, donde asegura que "no ha llegado la vacunación masiva" que se ha producido en la ciudad de Salamanca durante el fin de semana. Junto a esto, ha mencionado otras cuestiones que afectan a los municipios de la provincia que están más alejados de la ciudad de Salamanca, como la falta de médicos, el cambio de horario o las dificultades a las qiue se enfrentan en lo que se refiere a trasnporte sanitario y movilidad.