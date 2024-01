Leo Messi y Aitana Bonmatí, ganadores de los premios The Best 2023

El delantero argentino Leo Messi, actualmente en el Inter Miami estadounidense, se llevó el premio 'The Best' de la FIFA al mejor futbolista masculino, el tercero que consigue el '10' tras los de 2019 y 2022, y pese a que no contaba el Mundial de Catar disputado el año pasado.

El jugador, que el año pasado también estuvo en las filas del Paris Saint-Germain francés, conquistó este reconocimiento, que une al Balón de Oro del pasado mes de octubre, por delante del delantero noruego Erling Haaland (Manchester City) y del delantero francés Kylian Mbappé (PSG).

La centrocampista española Aitana Bonmatí culminó su sensacional año 2023 con la consecución del premio 'The Best' a la mejor jugadora de la FIFA, reconocimiento que une al Balón de Oro y que igualmente ganó por primera vez en su carrera deportiva, relevando en el palmarés a Alexia Putellas, ganadora en 2021 y 2022.

La catalana, que el pasado 30 de octubre conquistó su primer Balón de Oro, confirmó que era la gran favorita a llevarse el trofeo, que premia a la mejor jugadora del fútbol femenino entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de agosto de 2023, fecha de la final del Mundial femenino, superando en las votaciones a su compatriota Jenni Hermoso y a la delantera colombiana del Real Madrid Linda Caicedo.