El Casino Obrero de Béjar, en peligro de desaparición

Desde el Casino Obrero de Béjar hacen un llamamiento a todos los socios y simpatizantes del Ateneo, que deseen hacerse socios de dicha entidad, para participar el día 27 de enero, a las 19:30 horas, en la junta general ordinaria, que incluye, entre otros puntos, la renovación de varios miembros de la junta directiva del Ateneo cultural.

"Algunos llevan ocho, cinco y cuatro años seguidos, y desean dejar dichos cargos; al no encontrar recambio, hacemos un llamamiento para que los socios pasen a colaborar en la junta directiva, ya que, en el caso contrario, si no se encontrara recambio, esta junta no tendría más remedio que nombrar una gestora para la liquidación de dicha sociedad", han afirmado

La junta general ordinaria tendrá el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta anterior.

Lectura y aprobación si procede del estado de cuentas del año 2023 - Presentación de la memoria del año 2023.

Informes y propuestas de la Junta Directiva.

Escrutinio y renovación de la Junta Directiva.

Ruegos y preguntas.

La votación para la renovación de cargos directivos tendrá lugar de 18:00 a 19:00 horas del mismo día.