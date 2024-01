Dani Ponz: "Salamanca es una ciudad que necesita el fútbol profesional y Unionistas es el proyecto que está más cerca de conseguirlo"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA en los días previos al partido de su vida frente al Barcelona en los octavos de final de la Copa del Rey. Por ello, el valenciano ha repasado sus últimos años y los hitos que ha conseguido en nuestra ciudad.

PREGUNTA: Tú mismo has dicho que ha sido una semana llena de emociones, ¿qué tal puedes dormir tras ganar al Rayo Majadahonda y ver que lo siguiente que tienes por delante es el Barça?

RESPUESTA: He vuelto a dormir mal porque me he acostado tarde y a las 5:30 de la mañana ya estaba mandando WhatsApps. Le he dado mala noche a más gente... pero cada uno vive la vida a su manera y la nuestra es la de la intensidad. Todo se ha magnificado y vamos relativizando poco a poco.

P: ¿Qué se te pasa por la cabeza al ir a jugar contra el Barcelona?

R: Pffff... imagina lo que es esto para una persona que hace escasos tres años estaba analizando al Paiporta o al Vilamarxant en Tercera valenciana y hoy le toca hacerlo con un Real Madrid - Barcelona. Esto es algo impensable, solo era imaginable en el mejor de los sueños y que me lo hubiera dicho mi padre en persona. Son muchos días, muchas horas, mucho pluriempleo y mucho sacrificar a la familia, pero todo ha tenido sentido por lo que vamos a vivir.

P: ¿Cuánto puede cambiar analizar a los equipos de Tercera valenciana o de Primera Federación con el Barça?

R: La metodología va a ser la misma porque está muy arraigada, aunque sí que es verdad que el Barça te genera problemas desde la estructura y lo individual. Su talento y físico te multiplican las amenazas, mientras que las soluciones son más escasas. A este equipo es complicado hasta tirarle un córner...

P: ¿Tienes un as bajo la manga o algo en mente para este partido?

R: Nuestra estructura es muy marcada y un cambio podría verse como una amenaza para los jugadores. La base es clara y debemos seguir por ahí, aunque igual podemos poner a un futbolista en una posición en la que creemos que puede rendir más. Será lo de siempre.

P: El Barcelona tiene jugadores de muchísima calidad, ¿cuáles te llaman mas la atención en lo personal?

R: Atacar una defensa en la que está gente como Jules Koundé o Ronald Araujo (baja por sanción tras la entrevista) es muy difícil. Intentarle quitarle el balón a un equipo en el que juega De Jong es una brutalidad, mientras que arriba hay calidad con Joao o Lewandowski. Tenemos muchas amenazas que solventar.

P: Si fueses futbolista, ¿a quién le pedirías la camiseta?

R: A Xavi. He tenido la suerte de poder enfrentarme a los dos jugadores españoles de campo más influyentes de los últimos 50 años como son Raúl y Xavi. Son unos auténticos referentes como Arconada, Buyo o Casillas. Él es uno de mis ídolos desde siempre.

P: ¿Qué le vas a decir a Xavi cuando le veas en el campo?

R: Le diré lo mismo que al resto: que espero que hayan tenido buen viaje, estado bien en la ciudad, si necesitan alguna cosa y que bienvenidos. Siempre buscamos darles a los entrenadores un trato correcto y amigable.

P: Siempre hay mucho revuelo con el césped y Xavi, pero en el Reina Sofía no puede tener queja. ¿Cómo lo ves?

R: Es una persona muy mediática y siempre se magnifica todo lo que dice, pero nosotros somos muy temperamentales y hay que relativizar todo. Espero que en el campo gane el mejor.

P: Es la primera vez que vamos a tener el VAR en Salamanca, ¿qué te parece esta novedad?

R: Veía el fútbol americano y me llamaba mucho la atención. Me parece que es un elemento de justicia y algo necesario para el fútbol profesional. Pase lo que pase es algo positivo.

P: Pasando a lo que tengas en mente para el Barcelona en tu once, ¿va a jugar Iván Martínez o Cacha en la portería?

R: Iván está haciendo un grandísimo trabajo en la Copa y no encuentro motivos para sustituirlo, pero Cacha se encuentra brutal en Liga. Nuestra idea es que todo siga como está... salvo que pase algo excepcional estos días. Hay máxima confianza en Iván y sería justo que siguiera en la portería.

P: Siempre hablas de que ves a jugadores tuyos o miembros del cuerpo técnico llegar pronto al fútbol profesional, ¿te ves a ti mismo haciéndolo en algún momento de tu carrera?

R: Ni me ha dado tiempo a pensarlo porque todo va muy rápido. Yo no tenía los conocimientos de Llácer a su edad y es una persona muy prometedora. Me encuentro capaz de afrontar cualquier reto, pero lo único que me preocupa es Unionistas. Influyen muchas cosas en este proceso y en Salamanca me han dado la gran oportunidad en la tercera categoría después de ganarlo todo en la cuarta. Mi pensamiento es para este club.

P: Ahora todo es muy bonito, pero hace un mes solo eran críticas y dudas hacia a ti de manera externa. ¿Cómo lo has llevado?

R: Llevamos tantos años que sabemos lo que hay y esto va de exámenes semanales. No le he hecho mucho caso al tema y respeto todas las opiniones sin duda, igual que tampoco estoy muy pendiente cuando ganamos y no me crezco. Relativizo todo mucho e intento estar fuera para centrarme en lo que realmente importante.

P: ¿Cuánto crees que pueden influir estos partidos ante el Villarreal o el Barcelona, aparte de en lo económico, para captar jugadores que antes eran más complicados de firmar?

R: Es muy posible que esto ayude a Rubén Andrés porque es un estímulo importante para los futbolistas, no tengo ningún tipo de dudas.

P: Si se acierta con los refuerzos, ¿ves a Unionistas peleando por estar arriba como en las últimas temporadas?

R: Sin duda. Deberíamos tener más puntos y estar en una mejor situación clasificatoria, pero hemos tenido el hándicap gordo de que nos ha costado marcar. Hay que solucionar eso para que no pase lo mismo que en la primera vuelta. Si lo hacemos, ¿por qué no vamos a soñar? Salamanca es una ciudad que necesita el fútbol profesional y Unionistas es el proyecto que está más cerca de conseguirlo.

P: Hablando de Rubén Andrés, ¿qué le dirías si mañana aparece con una oferta de renovación por la puerta?

R: Entiendo que eso no va a suceder porque aún no hemos logrado el objetivo y debemos ver lo que pasa. El fútbol cambia cada semana, pero el respaldo de Rubén Andrés ha sido impresionante y me ha ayudado muchísimo. Él es una persona tranquila y con experiencia, por lo que todavía queda un mundo por delante. Todo tiene su momento.

P: ¿A ti te gustaría seguir?

R: No descubro nada y todo el mundo sabe que Salamanca es mi segunda casa. Soy muy feliz aquí y habría que hablar las cosas, pero hay que entender que es duro estar lejos de mi familia. Me siento reconocido, aunque me cuesta verme sin mi mujer y mis hijas. Es como lo de si quieres más a papá o a mamá, yo lo que quiero es tener a mamá y a papá juntos. A ver lo que pasa con el tiempo y primero debemos conseguir el objetivo.

P: ¿Qué le dices a la afición para lo que viene por delante?

R: Ellos son nuestras estrellas. Si estamos aquí es por el ambiente que se genera. Somos un club de soñadores y hay que seguir disfrutando. Hay gente que me dice que no le gusta el fútbol, que solo le mola Unionistas. Toca disfrutar como bestias el jueves.

P: Para finalizar la entrevista, ¿te mojas con una porra para el partido?

R: Jajaja (ríe). Todo lo que sea que gane Unionistas es mi porra. Es lo que deseo, busco y siento, pero siempre con todo el respeto a uno de los mejores equipos del mundo como el Barça.