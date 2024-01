Xavi pone el foco en Unionistas: "Hay que revertir la situación desde el jueves en Salamanca"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, lamentó un mal inicio ante el Real Madrid, donde concedieron dos goles en los primeros diez minutos, y un "golpe duro" a un proyecto en el que sigue confiando, al tiempo que apuntó que piensa "aguantar todas las críticas" como ya lo hacía antes de la final de la Supercopa.

"No hemos salido con la intensidad ni el nivel de actividad que requería esta final. Nos ha marcado mucho cómo hemos entrado al partido. No se puede entrar así a una final. Hemos estado muy mal en la defensa, en la presión, nos ha faltado mucho. Pedimos disculpas a la afición", dijo en rueda de prensa en Riad.

El equipo azulgrana se llevó un correctivo del eterno rival, un 4-1 donde señaló también a un penalti que no lo fue a su juicio, el del 3-1. "No se puede empezar una final perdiendo 2-0. Hemos reaccionado bien pero el penalti, que no es, nos ha matado poco antes del descanso. El equipo se ha desconectado en ese penalti. Nos ha faltado de todo, no hemos mostrado el nivel para competir una final de este tipo, un Clásico, contra el Real Madrid. Soy el máximo responsable, a aguantar la crítica y seguir trabajando", apuntó.

Es una derrota dura. Hemos mostrado una de las peores caras de la temporada. Estoy tranquilo, pero estoy ecepcionado porque no hemos mostrado la cara. He vivido muchas derrotas duras pero queda mucha temporada. Vamos a competir tres títulos. Volveremos a competir de la mejor manera, estoy convencido. Hay que revertir la situación desde el jueves en Salamanca", indicó sobre Unionistas.

En ese sentido, Xavi aseguró estar preparado para las críticas. "Hemos mostrado la peor cara en el peor escenario posible, en una final contra el Real Madrid. Así como el año pasado mostramos la mejor, hoy mostramos la peor. Es un título perdido pero sigo creyendo en el proyecto y todavía podemos hacer una gran temporada", declaró.