La 'vieja guardia' le da a Unionistas un triunfo clave contra el Majadahonda: Nespral y Ramiro mandan un aviso al Barça (2-1)

La 'vieja guardia' le ha dado a Unionistas un triunfo clave contra el Rayo Majadahonda para finiquitar la primera vuelta con 25 puntos (2-1). Asimismo, Nespral y Ramiro, que han firmado los goles para el conjunto charro, han mandado un aviso al Barça para la Copa del Rey.

En la alineación, Dani Ponz no se ha guardado absolutamente nada y le ha dado plena importancia a la Liga, que es de lo que vive, y ha salido con Cacha bajo palos; defensa formada por Carlos Giménez, Ramiro Mayor, Erik Eruiz y Ekaitz; en el doble pivote han estado Nespral y Javi Villar; las bandas han ido a parar a manos de Álvaro Gómez y Planas; en ataque, Losada ha sido el hombre más adelantado y Teijeira ha hecho de enganche.

Por su parte, los visitantes casi se han encontrado con el gol en la primera jugada de la noche con un error descomunal de la zaga, pero Sergio Navarro ha tirado por la borda el regalo . Sin embargo, Losada ha contestado un rato después con un cañonazo que se ha estrellado en el larguero y Planas no ha enviado el rechace para dentro de milagro.

Dos avisos muy importantes que se han convertido en el preludio al 1-0, obra de Nespral. Una buena pared entre Teijeira y Carlos Giménez ha derivado en un buen centro del lateral que el capitán ha cabeceado completamente solo al fondo de la red. Locura en la grada y chute de adrenalina delante de más de 4.000 espectadores.

Al filo del descanso, Ekaitz ha cometido penalti al propinarle un golpe en la cara a su par y el colegiado no ha dudado en señalarlo. De hecho, Jiménez se ha llegado hasta la roja en la disputa y no ha visto ni amarilla por suerte. Entre tanto, Cortés ha cogido el esférico y ha pateado a la derecha de Cacha, que no ha detenido el disparo por poco. 1-1 al descanso.

DOS BAJAS

Con el paso por los vestuarios, Erik Ruiz y Ekaitz han recibido la quinta amarilla del curso y se perderán el duelo de la semana que viene con el Sestao fuera de casa. Mientras, Dani Ponz ha movido el banquillo antes de la hora de contienda con las entradas de Rastrojo y Slavy al verde, pero luego ha hecho lo mismo con Serrano, Tur y Jon Rojo.

Por otro lado, la jugada polémica en el Reina Sofía ha podido ser clave con un posible penalti: un defensor se ha tirado de cabeza a salvar un chut y la pelota parece que le ha dado en la mano sin estar apoyada, aunque Ruiz Álvarez no ha visto nada punible. Lo mismo ha sucedido con un resbalón de Pelayo a la hora de despejar con el brazo. Finalmente, Serrano ha metido un sensacional córner al corazón del área y Ramiro Mayor ha cazado la bola con la pierna para subir el 2-1 al electrónico. Éxtasis en San José... y ahora viene el Barça. Todo puede pasar con este equipo.

FICHA TÉCNICA

Unionistas: Cacharrón; Carlos Giménez, Ekaitz (Rojo, min. 82), Ramiro, Erik; Villar, Nespral (Tur, min. 68), Planas (Serrano, min. 68), Álvaro Gómez (Rastrojo, min. 56), Teijeira (Slavy, min. 56); Losada.

Rayo Majadahonda: Dani; Diego Ceballos, Pelayo Suárez, Arnedo; Cortés, Sergio Navarro, Kike Hermoso, Tavares, Alberto Fernández (Ro, min. 64); Reguera (Markus, min. 76) y Sergio Camacho (Nakai, min. 76).

GOLES: 1-0, min. 25: Nespral. 1-1, min. 40: Cortés. 2-1, min. 84: Ramiro.

ÁRBITRO: Jaime Ruiz Álvarez (colegio asturiano). Amarillas a Ekaitz, Cacha, Erik, Teijeira; Tavares y Alberto Fernández.

ESTADIO: Reina Sofía. 4.397 espectadores.