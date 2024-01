El arte de hacer joyas con asta de toro

Pendientes, anillos, colgantes… elaborados de manera artesanal con asta de toro. ‘Materia con alma’ es el título de la exposición que acoge el Casino de Salamanca a partir del 15 de enero y que muestra la colección de unas 150 piezas elaboradas por Jesús Rodríguez Lemus.

La exposición, señala su autor, es “una especie de legado artesanal, porque son piezas totalmente genuinas, únicas e irrepetibles”, elaboradas de manera artesanal con un material, el asta de toro, con el que sorprende con formas de gran belleza.

Jesús Rodríguez realiza desde hace 30-35 años estas piezas como hobby y “generalmente están dedicadas a mi mujer y mi hija; la mayoría las tienen ellas”. Una afición que heredó “un poco de mi padre, que empezó a hacer este tipo de cosas”. Unas ‘joyas’ exclusivas y de gran belleza realizadas “todas con asta de toro, excepto algunas que están hechas con madera española, como encina, roble o alcornoque, o madera africana”.

Un material que sorprende que pueda dar estos resultados. Realizar estas piezas, explica, es “bastante complicado porque el cuerno es un material muy frágil, se puede romper en un momento determinado. El cuerno es una materia viva, se mueve, se abre… es difícil de manejar y de conservar. Tiene una estructura muy laminar, muy delicada, hay que tener mucho cuidado, en ocasiones lo cocemos para poner manipularlo mejor, pero no siempre es buena la cocción. A veces cuando estás a punto de terminar, se rompe”.

Realizar una pieza lleva mucho tiempo. El material hasta ahora lo ha conseguido de un amigo: "Me las traía desde Algeciras, de ganado grande, ya que el ganado joven no sirve para estas cosas; conocía al gerente del matadero y me las conseguía. He ido tirando de las reservas que tenía, pero ahora tengo que ir pensando dónde conseguir materia porque se me acaba", apunta.

Una dificultad que en su caso tiene otro añadido; Jesús Rodríguez tiene Parkinson desde hace cuatro años, por lo que a lo complicado de elaborar estas piezas se une la enfermedad. “La verdad es que me cuesta más, es una cierta dificultad. Tenemos nuestras dificultades, pero también nuestra manera de enfrentarnos a ellas. El tema del grabado y de este tipo de cosas nos resulta más difícil, pero poco a poco se consigue”. Además, como él mismo dice, le viene bien para hacer ejercicio y mentalmente, “para quitarme preocupaciones de la cabeza; una ocupación siempre es buena. A veces me canso un poco, por la monotonía, y me gusta tener actividad, dedicarme a la escultura, aunque soy un principiante, pero me voy aficionado a cosas de este tipo”.

Nunca ha expuesto sus obras y de hecho su enfermedad está relacionada con que lo haga por primera vez. “Viene un poco dado porque en un momento determinado, yo pertenezco a la Asociación de Parkinson de Salamanca, e hicimos una pequeña muestra los que estamos de compañeros; y me animaron a hacer un poco de estas cosas, exposiciones. Entonces contacté con Chema Sánchez, los dos somos de Ciudad Rodrigo y nos conocemos desde hace años, me ayudó y conseguimos la exposición; es un poco el comisario”.

Una exposición que también se ha hecho realidad gracias al apoyo del Instituto de las Identidades de la Diputación (IDES), que “aporta material, vitrinas, etc.”.

Una interesante muestra que desde el 15 de enero al 15 de febrero se puede visitar en la sala de exposiciones del Casino de Salamanca-Palacio de Figueroa, en este horario: de lunes a viernes de 19 a 21:30 horas, domingos de 12 a 14 y de 19 a 21:30 horas; los sábados está cerrado.