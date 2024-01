Ponz: "Lo que quiero es jugar en el Reina con el mayor número de personas posible y que la gente disfrute, especialmente la de Unionistas"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido delante de la prensa en la previa del encuentro en casa con el Rayo Majadahonda.

Centrarse en Liga: "Se debe centrar uno y no pronunciamos la palabra Villarreal, por lo que tampoco vamos a pronunciar la otra. Para los intereses del club lo primero es el Rayo Majadahonda. Los chavales están entrenando muy bien y tenemos claro todo, ya que estamos concentrados".

Físico: "Ramón es un fenómeno y controla todas las cargas. Hemos bajado el volumen sin bajar la intensidad. Lo hemos hecho bastante bien y están todos disponibles. Llegaremos bien al partido. Yo tengo 50 años y no es fácil hacer los breaks y he tardado en poder conciliar el sueño bastante más noches que de normal. Hemos ido quitando estímulos emocionales. No ha hecho falta pegar puros para bajar el asunto".

Liga o Barça: "Prefiero ganar mañana y podemos generar una atmósfera parecida a lo del domingo. Queremos acabar la primera vuelta bien y es clave lo de mañana. Nuestra convocatoria es para los que nos lleven en volandas y se manifiesten. El partido de mañana nos lo da todo".

Sin Ewan: "Aún no hemos realizado convocatoria. No hay bajas".

Rayo Majadahonda: "Jugar contra equipos de categoría superior te aumenta la autoestima. Hace un año estaba viendo Netflix y seguimos trabajando ahora. El partido es el que es e intentamos traer a jugadores que al final se fueron allí este mismo verano".

Afición: "El partido más importante es el de Majadahonda y hay que generar ambiente. Os invocamos a todos".

Entradas: "Está claro que nos ha pasado a todos, pero esto es una montaña rusa. Mis hijas tienen una alegría tremenda y ellas han padecido todo, al igual que mi mujer. De 8 a 23 de la noche estaba fuera de casa".

Esfuerzos del club: "Ese tipo de cosas no son de mi competencia, pero lo que quiero es jugar con el Reina con el mayor número de personas posible. Quiero que la gente disfrute, especialmente la nuestra".

Fichajes: "Rubén y Antonio son las personas indicadas".