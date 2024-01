Jehu, entrenador del Salamanca UDS: "Me da envidia de la buena porque Unionistas algo habrá hecho bien para jugar contra el Barça"

Jehu Chiapas, técnico del Salamanca UDS, ha conversado con los medios de comunicación en la previa del choque con el filial de la Ponferradina.

Sin centrales: "No es mucho contratiempo, pero es una necesidad del club. Estamos muy tranquilos con las opciones que podemos tener".

Souley y fichajes: "No sé cuándo estará Souley y lo mismo es una semana más. Es lesión de cuádriceps Siempre hay que ir con precaución. La llegada de los centrales es esperar. Habrá algún fichaje, pero no me compete a mí al 100%. Trabajamos con lo que hay disponible y no me quiero hacer ilusiones, creo que tendrá que llegar. Necesitamos gente en plantilla".

Otras opciones: "Si ocurre eso, igual ya lo veréis si le pasa algo a Amaro o Mati. Amaro no tendría problema para jugar ahí toda la temporada, ya que hay muchos mediocentros. Estoy contento con él y sabe tener el balón en las pies. Amaro es como nuestro Mascherano".

Dueñas fichando: "Nandi es el que está más encargado de esta situación y él ayuda muchísimo. Tiene conocimiento en la secretaría técnica. No recae todo en el entrenador como otros años. Es complicado fichar en Tercera RFEF y toca esperar para que vengan".

Delantero: "Lo de los centrales ha tomado más importancia y ha habido salidas que se han pedido. Nosotros no hemos dado las bajas. No hay despiste. Es en la delantera, el medio campo...".

Jaime Regalado: "Es una situación del club y no estoy para decir por qué, solo soy el entrenador. Yo estoy contento y mucha gente quiere estar aquí".

Ponferradina B: "No será plácido y sería un error pensar así. No va a ser una salida sencilla y la gente o la prensa ve los resultados del otro y dice que qué malo es. Hay casos y caos, es más complicado de lo que todo el mundo cree".

Playoff: "No nos desmoraliza y no nos enfocamos en la tabla".

Unionistas y el Barça: "Me da envidia de la buena porque Unionistas algo habrá hecho bien para jugar contra el Barça. Todos querríamos tener escenario así de manera más regular en casa, igual que la Arandina. Esperemos poder luchar y conseguir los objetivos para que el año que viene haya Copa del Rey en el Helmántico".

