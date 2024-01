Día feliz para los ganadores del Concurso de Cuentos Ilustrados ‘Ofelia Blanco Martínez’

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CREA) del Imserso en Salamanca ha acogido un año más la gala de entrega de premios del Concurso de Cuentos Ilustrados ‘Ofelia Blanco Martínez’, convocado por la Fundación Obra Social de CGB Informática, en el que han participado casi 400 niños y niñas de entre 5 y 15 años de toda la región Castilla y León.

Este certamen, que ya alcanza su octava edición tiene la finalidad de concienciar y sensibilizar a los más jóvenes de la enfermedad del Alzheimer, acercar las experiencias y vivencias de los mayores y rendirles un homenaje a través de relatos con alma, reflejado en dibujo, escritura e incluso en audio, ya que por tercer año se ha incorporado la modalidad de lectura en mp3 para los más pequeños.

Este año fue, de nuevo, una chica la ganadora. Se llama Rocío Pérez Gómez, del Colegio Espíritu Santo de Ponferrada, con el cuento 'Cocinando recuerdos', en el que la narra cómo la enfermedad se mete en los fogones y cómo todo un restaurante se adapta a la situación. Además de recibir un premio de un Ipad y 600 euros, el relato fue leído y dramatizado en un vídeo que fue exhibido ante el abarrotado salón de actos del CREA. El vídeo, además, se difundirá en las redes sociales y sitios webs relacionadas con el Alzheimer.

“Mi abuelo siguió yendo al restaurante día tras día, mi padre lo llevaba, allí era donde se encontraba más tranquilo. A veces transitaba de un lado a otro sin concierto, otras veces estaba ausente, y otras muchas hablaba de mezclas, a veces coherentes a veces no, pero en ningún otro lugar se sentía como allí. Allí era y seguiría siendo siempre el chef. Miro atrás y veo que no fue fácil para nadie, por supuesto no fue fácil para el abuelo, para papa no solo no fue fácil, sino que fue la prueba más difícil que ha pasado en la vida, no fue fácil para el equipo de cocina y no fue fácil para mí. Pero ¿quién dijo que las cosas son fáciles?, aunque tal vez, si las 'aderezamos' con amor no son “gigantes”, concluye la autora.

El segundo premio, que recibió un ordenador portátil y 250 euros, ha recaído en el cuento 'Re-cuerdos re-locos', de Paula García de Miguel, procedente del Instituto de Educación Solidaria 'Cauca Romana', de la localidad segoviana de Coca. El jurado ha destacado su escrito hecho a mano, con bonitos mensajes y mensajes motivadores sobre su abuela con Alzheimer: “Si sus recuerdos son verdaderos o mezcla del futuro o del pasado, que sean bienvenidos, porque para mí no hay mejor sitio en el mundo que escuchar los recuerdos relocos de mi abuela”, leía Paula ante el público del CREA.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el anuncio del tercer premio, el cuento '¡No te olvides, por favor!', narrado en MP3 por varios alumnos de la clase de 2º curso de Educación Primaria del CEIP Buenos Aires de la villa zamorana de Benavente. Cinco estudiantes, con su profesora a la cabeza, subieron al estrado del salón de actos del centro para recoger el premio, una tablet y 100 euros. Los niños leyeron el premio, que se puede leer como el resto en la web de la Fundación CGB, y recibieron un caluroso aplauso de todos los presentes.

Además, fueron destacados por su gran calidad, otros tres cuentos ilustrados, que quedaron finalistas. Se trata de 'Recuerdos salados', de Marina Becerra Regil, del IES Jorge Santayana (Ávila); 'Yo te recuerdo', de Ángela Palomares Sanz, del IES Cauca Romana, Coca (Segovia); y 'Sin estrellas para contar', de las autoras Rocío García García y María Martínez Sandín, del Colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca.

Los premios fueron entregados por Ana María Mateos González, responsable de Gestión e Intervención del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias del Imserso; la concejala de Mayores del Ayuntamiento, María Isabel Macías; Ángel Miguel Morín, director provincial de Educación de Salamanca; Alberto González Martín, vicepresidente de la Fundación Obra Social CGB; la patrona de la Fundación Ángela López Martín; y Julio de la Fuente Blanco, periodista y criminólogo, presidente del jurado del Concurso y presentador del evento. Todos ellos ofrecieron sus conocimientos, experiencias y consejos sobre el Alzheimer, la juventud y las personas mayores desde sus actuales cargos y responsabilidades.

También asistieron al acto Juan José García Meilán, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca; Laura Magdalenta Miguel, concejala de Vox en el mismo Ayuntamiento; Mauricio de la Fuente Blanco, Patrono de la Fundación Obras Social CGB; y María del Rosario Álvarez Ruiz, directora del Centro Materno Infantil 'Ave María'; entre otros.

Este edición de los premios 'Ofelia Blanco Martínez' quiere agradecer especialmente su trabajo a Rosa María Merino, organizadora del evento y uno de los miembros del jurado; junto a Alfonso José López Rivero, secretario del Jurado y decano de la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca; y Jesús Martín Inés, director de Informativos de la Cadena SER de Salamanca.