Nueva jornada con cola desde la madrugada para conseguir entradas para el Unionistas - Barcelona

Por segundo día consecutivo, ya durante la madrugada se ha formado la cola de aficionados que quieren conseguir una entrada para el partido de Copa de la próxima semana, que el Barcelona jugará en Salamanca. Y es que los socios tienen su localidad asegurada, pero solo se despacharán 250 entradas para acompañantes.

Unionistas recibe en el Reina Sofía al FC Barcelona en los octavos de final de Copa del Rey. El horario se encuentra a expensas de la participación del conjunto culé en la Supercopa de España. Si en su encuentro de semifinales que se disputa el jueves 11 a las 20:00 horas vence a Osasuna, el partido tendría lugar el jueves 18 a las 19:30 horas. Si por el contrario cae derrotado, se adelantaría al miércoles 17 a las 21:00 horas. A continuación te detallamos todo lo que necesitas saber cara a este partido.

Las entradas para socios y acompañantes se pondrán a la venta este jueves 11 a las 10:00, mientras que para el público general la venta comenzará el próximo martes 16 a la misma hora. Los precios fijados para este encuentro son los siguientes:

SOCIOS (VENTA EXCLUSIVA Y ENTRADA GARANTIZADA HASTA EL LUNES 15 DE ENERO INCLUSIVE)

PRO y Colaboradores tienen incluido este partido y acceden con su carné de socio como en cualquier otro encuentro. Aquellos que no tengan su carné a mano pueden acceder igualmente si disponen en su teléfono de una foto donde se lea con claridad el QR que aparece impreso en el reverso del propio carné. Existe la posibilidad de liberar la entrada para aquellos que no vayan a poder acudir, facilitando al club la posibilidad de poner a la venta una entrada más. El proceso se puede realizar de forma muy sencilla en este enlace. Ante cualquier duda, aquí tienes una breve infografía con las instrucciones y la forma de recuperar la contraseña si no la recuerdas o nunca has entrado.

Los socios adultos deben abonar 35€, social y jóvenes 30€, infantiles 20€ y los simpatizantes 50€.

Pueden ir a la tienda o comprarla directamente en línea en la plataforma online.

Los abonos federados deben pagar el precio de no socio, pero tienen reservada y garantizada su entrada en el mismo plazo que los socios.

La tienda oficial está situada en Rúa Mayor, 43 y el horario de atención al público será el siguiente:

Jueves 11: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Viernes 12: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Sábado 13: de 10:00 a 15:00 horas.

Domingo 14: Cerrada.

Lunes 15: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

La entrada está reservada únicamente hasta el lunes. Fuera de ese plazo, no habrá opción de reserva ni se mantendrá el precio especial.

ACOMPAÑANTES DE SOCIOS (HASTA UN MÁXIMO DE 250)

Todos los socios del club, independientemente de su categoría (incluidos simpatizantes), pueden optar a retirar una entrada de acompañante al mismo precio que el público general (70€). Esta promoción está limitada a los primeros 250.

Se pueden adquirir de forma presencial en la tienda o en la plataforma online (seleccionando «soy amigo socio» e introduciendo los datos del socio en cuestión) en el mismo horario anterior.

PÚBLICO GENERAL (A PARTIR DEL MARTES 16)

Las entradas generales tiene un precio de 70€ y estarán a la venta desde el martes 16 a las 10:00. El método de venta podría ser en tienda física, online o ambos, en función de la disponibilidad. La tienda estará abierta de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

OTRAS CONSIDERACIONES

Para este partido quedan anulados todos los pases a favor. Además, las entradas procedentes de promociones, sorteos o porras no podrán utilizarse, sino que se podrán canjear en el encuentro inmediatamente posterior en casa, ante la UE Cornellà.

Las localidades adquiridas de forma presencial en tienda solo pueden abonarse en metálico y es necesario presentar el carné de socio físico, en formato wallet, en PDF o una fotografía clara del reverso del mismo. Por favor, tenlo a mano para agilizar las colas, tanto en la compra de tu entrada como en el acceso al campo.

Para cualquier incidencia en la compra online en la plataforma o liberación de asiento, puedes escribir a [email protected]. Cualquier otro problema relacionado con los formularios, el contacto es [email protected].

En la entrada al estadio puede exigirse DNI u otro documento acreditativo para demostrar la identidad del asistente y su correlación con el carné mostrado y la edad en caso de localidades que no sean de categoría adulta.

Entradas para el partido ante el Majadahonda

Antes de este encuentro, Unionistas de Salamanca tiene otro trascendental duelo para poder aspirar a seguir viviendo citas como la de la próxima semana. Será este sábado a partir de las 20:00 horas en el Reina Sofía ante el Rayo Majadahonda.

Para este encuentro, decretado ‘Día del niño’ los menores de 6 años entran gratis sin necesidad de retirar entrada, y aquellos que tengan entre 7 y 17 años solo tendrán que abonar 1€. Además, todos los socios pueden sacar todas las entradas de acompañante que deseen a un precio de 3€ cada una. La entrada normal de adulto queda fijada en 15€. Pueden adquirirse mediante tres vías:

Tienda oficial: Hasta el sábado en el horario antes mencionado.

Online: A través de este enlace (para las de acompañante selecciona «soy amigo socio» e introduce los datos del socio).

En la taquilla del estadio el día de partido a partir de las 19:00 horas.