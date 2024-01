Mateos considera que la gestión del gobierno municipal "carece de control y transparencia"

Critica los "retrasos" en las obras y confirma su asistencia a la concentración por la recuperación del tren y no teme reacciones: "Jamás se me ha prohibido nada"

José Luis Mateos, portavoz del Grupo Municipal Socialista ha mantenido un tradicional desayuno informativo con los medios de comunicación, donde ha comentado varios temas de actualidad municipal, haciendo un balance de los primeros meses de mandado del gobierno municipal, tras las elecciones del pasado 28-M. Unos meses donde "hemos visto a un gobierno municipal que ha estado permanentemente con los plomos fundidos, un gobierno municipal que ha estado más centrado en plantear cuestiones de debate de política nacional que en resolver los problemas de las cuestiones que atañen a la ciudad", ha comenzado explicando el líder de la oposición.

Para explicar esto ha mencionado varias cuestiones, comenzando por los presupuestos municipales. "A estas alturas no los tenemos aprobados", algo que muestra "un síntoma de que la gestión ordinaria del propio ayuntamiento no funciona, o al menos, no lo hace como debería. Desmuestra que las cosas no van bien" .

También se ha centrado en el problema de acceso a la vivienda que afecta a muchos salmantinos, en especial a los jóvenes. Mateos ha destacado que el precio de los pisos de alquiler ha aumentado un 6%, incluso más en algunos barrios de la ciudad, donde hay más de 6.000 viviendas desocupadas, según un informe publicado recientemente. "Ante eso, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Salamanca ha decidido rechazar las propuestas que lanzamos desde el Grupo Socialista en materia de vivienda, mirar para otro lado".

En lo que respecta a las instalaciones deportivas, con el reciente 'apagón' ocurrido en el reina Sofía el pasado domingo, el portavoz del grupo municipal socialista que "este es un déficit que también arrastramos desde hace ya varios años en la ciudad. El presupuesto de los últimos años que se tenía previsto destinar a instalaciones deportivas más de un 60% se ha dejado sin invertir, más de un 60%. Abandonamos el año 2023 con un ridículo nacional con el tema de los jeques y hemos iniciado este año 2024 en el también ridículo nacional, acaparando titulares, porque se funde los plomos en una instalación municipal que no aguanta una partida de Copa del Rey. Y esto no es responsabilidad de otros, es responsabilidad de quien es el propietario".

Por su parte, la gestión de las obras municipales "van con retrasos considerables", mencionando Mateos las obras de remodelación de la carretera de Ledesma o las obras que se están desarrollando en el paseo de San Vicente, "que dudamamos que estén a tiempo".

Estas cuestiones, según Mateos, muestran "la ausencia y falta de control y trasnparencia y de total opacidad la gestión diaria. Nosotros solicitamos permanentemente información, ya sean las diferentes comisiones informativas en los plenos o incluso por escrito a la que nos tienen que contestar y sin embargo no lo han hecho", añadiendo que "si esto es la preocupación del Partido Popular por la defensa de los intereses de los salmantinos, desde luego deja mucho que desear".

Por último, con respecto a este año 2024 "vamos a seguir ejerciendo una oposición desde el Partido Socialista con absoluta lealtad hacia los salmantinos, reivindicando todo aquello que haya que reivindicar en favor y por el futuro de la ciudad de Salamanca. Vamos a exigir que de respuestas a todos estos problemas que son suficientes prioridades para albergar y abordar y que el Partido Popular". Para finalizar, ha pedido al gobierno municipal que "se empiecen a central ya una vez por todas en las cuestiones que preocupan realmente a los salmantinos, que deje de esa obsesión por confrontar con otros gobiernos que no son de su signo político y empiece por afrontar los problemas que padece la ciudad de Salamanca".

Manifestación 21 enero

Con respecto a la manifestación que se va a celebrar el próximo domingo, 21 de enero, para reivindicar mayores conexiones y la recuperación de las frecuencias ferroviarias, el PSOE de Salamanca emitió el pasado miércoles un comunicado afirmando su asistencia a la misma. "Yo lo he dicho en privado y en público desde hace tiempo, que yo no tenía ninguna duda que el grupo socialista y yo en particular iba a ir a la concentración del día 21 de enero porque además es algo que yo personalmente, y además el grupo municipal se ha caracterizado siempre por esa actitud reivindicativa en relación con las conexiones ferroviarias y en cualquier otra cuestión que sea a favor de la ciudad de Salamanca", ha explicado José Luis Mateos.

Al ser preguntado por posibles toques de atención por otros miembros de su partido por esta asistencia, Mateos ha sido claro. "Si yo pertenezco al partido socialista y no otro a partido, entre otras muchas cuestiones, es porque no somos una secta y porque no somos sumisos. Puedo asegurar que jamás jamás jamás jamás se me ha prohibido nada y en este caso no hay razones para para que eso suceda". Sin embargo ha lamentado que se le haya excluido de la creación de la plataforma.