La Peña Taurina de Marco Pérez organiza viaje para acompañarle a Olivenza

La Peña Taurina de Marco Pérez ha organizado un viaje para acompañar al novillero salmantino en su importante cita en la plaza de toros de Olivenza. El joven espada hará el paseíllo en el festejo matinal programado el domingo día 3 de marzo en el que lidiará novillos de Talavante junto a Manuel Román, Javier Zulueta y Tomás Bastos.

Para acudir al festejo se puede efectuar la reserva hasta el 18 de enero a través del correo electrónico [email protected], siempre y cuando no se haya efectuado dicha operación a través del grupo de WhatsApp para socios. El precio del viaje más la entrada para los socios es de 45 euros, mientras que para los no socios será de 50 euros. También existe la posibilidad de reservar únicamente la entrada, al precio de 30 euros para los socios y 35 para los no socios. En la reserva es imprescindible especificar el nombre y apellidos de la persona, si es o no socio de la Peña Taurina de Marco Pérez, número de teléfono y la opción escogida (viaje + entrada o únicamente la entrada).