Furor en Salamanca para comprar las entradas del Unionistas - Barça con colas en la Rúa entre los socios: "Hemos ligado y todo"

Furor en Salamanca parar comprar las entradas del Unionistas - Barça con colas en la Rúa Mayor. De este modo, numerosos socios del club charro han hecho noche en la céntrica calle para ser los primeros en hacerse con una localidad para octavos de final.

Asimismo, los poseedores del carnet PRO o colaborador entrarán con él al estadio sin necesidad de retirar un billete, mientras que el resto de precios son los siguientes: 20 euros el infantil; 30 el joven; 30 el social; 35 el adulto y 50 el simpatizante. Mientras, el coste de sacar un ticket para los acompañantes de socio es de 70, igual que para el público general -su venta empieza el martes 16-, y solo para los 250 primeros.

Por su parte, la primera persona que se ha hecho con una entrada ha dicho lo siguiente: "Tengo mucha alegría y eso de ver en Salamanca al Barça con la oportunidad de ganarlos... Llevo desde ayer, mi marido llegó a las 19:00 horas y yo después. Hemos ligado y todo, nos lo hemos pasado muy bien. He apuntado hasta los nombres en una lista. Si mi madre me ve, seguro que me dice que estoy loca. Se ha hecho amena la noche. No siempre vamos a ver un Unionistas - Barcelona, es un poquito caro... pero hay que ayudar".

CAMBIO DE HORARIO