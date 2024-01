Unionistas no enciende la luz, es la luz

Nunca lo he hecho, pero permítanme que, en esta ocasión, tenga la licencia de escribir estas líneas en el espacio que me ofrece salamancartvaldia.es para realizar una reflexión mucho más personal que en anteriores ocasiones; de hecho, creo que es la primera vez que lo hago.

Tengo sangre salmantina por parte de madre y siempre he estado ligado a esta tierra en la que llevo 16 años viviendo y ganándome la vida, pero de la que he mamado desde muy pequeño por mis raíces en Aldearrodrigo. Incluso algunos de mis mejores amigos son de aquí.

No obstante, afortunado de mí, soy vallisoletano y lo llevaré siempre con orgullo; y no, no tengo el sentimiento por Unionistas que pueden poseer aquellos que lo hicieron nacer o que recibieron desde muy pequeños el ADN de la extinta UD Salamanca.

Dicho esto, tengo dos hijos que sí son salmantinos, y aunque una parte tendrá el corazón morado por el Real Valladolid, su sentimiento siempre estará más cercano a su ciudad natal, y en este caso a Unionistas de Salamanca. Y, como muchos de ustedes piensan, hay pocas cosas más bonitas que el sentimiento que uno puede tener por el club de su tierra, de su ciudad o pueblo, al que puede ir a ver cada fin de semana y disfrutar o sufrir con él.

Eso, poco a poco, lo van teniendo Rodrigo y Daniel, que han ido a ver en directo muchos partidos de Unionistas, incluso cuando jugaba en Las Pistas. Sé de lo que hablo porque les hizo la misma ilusión hacerse una foto con Pepe Reina que pedirle los guantes a Iván Martínez, o hacerse una foto con Dani Parejo y con Mario Losada, como así ocurrió en realidad.

Con esto quiero decir, que cada uno vive su pasión por el fútbol como puede o quiere y que los que llevamos siguiendo a Unionistas desde que nació (sin ser de Salamanca), también nos alegramos cuando gana, logra éxitos, e incluso los hacemos un poco nuestros. Sí, y también hacemos críticas constructivas de lo que nos parece que no es correcto y puede mejorar; ¡eh, y no pasa absolutamente nada! Aunque genere enemigos por no seguir siempre la corriente.

Fui socio 4 años del equipo de mi ciudad, el Real Valladolid, y me repatea no poder serlo ahora, claro; y, para todos aquellos que juzgan sin saber, en mucha menor medida que otros, hace tres años mis dos hijos fueron socios de Unionistas; y en el futuro, si no pasa nada raro, también lo serán. Que eso de subirse al carro queda muy bien decirlo en las rrss para ganar retuits…

Escrita esta reflexión más personal, lo de Unionistas sí que no tiene nombre; parece que alguien sabía lo que iba a ocurrir este año y el lema ‘Contigo nos pasamos el juego’ se ha quedado corto, muy corto, porque no es que se haya pasado el juego, es que lo ha destrozado. ¿Vendrán tiempos malos? Seguro, por eso hay que valorar mucho más los excelentes.

Una vez más, un club nacido desde cero, gracias al trabajo de muchos y como homenaje a la extinta UD Salamanca, ha logrado otro éxito para colocar a Salamanca en el mapa futbolístico de nivel. El equipo se ha cargado, siendo muy superior, a un semifinalista de la Champions y Campeón de la Europa League como el Villarreal en el partido de los dos días, loas 120 minutos y los 16 penaltis, con casi 6.000 personas un lunes de enero a las 16.30 horas. De putos locos.

En solo cuatro años, Real Madrid, Elche y Villarreal han jugado en Salamanca gracias a Unionistas y, en sólo unos días, será el FC Barcelona el que pase por un Reina Sofía que ni imaginan cómo va a recibir a su equipo. Otra vez, de puta locura en la Copa del Rey.

Y, como es debido, no me gustaría terminar esta reflexión más personal que nunca diciendo que de nuevo, Unionistas ha estado por encima de la ciudad, de los que mandan y de los que sólo ponen piedras en el camino; les ha dado un manotazo en la cara para que sepan que este club nunca se pondrá ningún tipo de límite bajo la llave de una gestión de los socios. ¿Todo vale por eso? No, en absoluto. Pero tengo claro que cuanto más abajo quieran ver al club, más impulso le dan para seguir creciendo en todos los aspectos.

Por ello, y antes de apagar la luz para no aburrir más al personal, valga como metáfora lo que significa este club para la ciudad: aunque muchos se empeñen en fundir los plomos de Unionistas, creo que lo van a tener muy complicado. No es que Unionistas vaya a arreglar el problema y encender la luz, es que Unionistas es la luz.