"Es inaceptable que aún no se hayan recuperado en Salamanca los servicios ferroviarios suprimidos tras la pandemia"

Respalda la movilización del 21 de enero y recuerda que en otros lugares de nuestro país "no solo se han recuperado, sino que, en algunos casos, se han ampliado"

El PSOE de Salamanca considera "inaceptable que aún no se hayan recuperado en nuestra provincia los servicios ferroviarios suprimidos tras la pandemia como sí ha ocurrido en otros lugares de nuestro país, donde no solo se han recuperado, sino que, en algunos casos, se han ampliado".

"Es inasumible que no se puedan comprar billetes a Madrid hasta dentro de varios meses porque estén ya agotados y viajar a la capital de España en tren se haya convertido en un privilegio o en un sorteo que dependa de la rapidez con la que seamos capaces de conseguir el billete que alguien anula", añaden.

Esta formación se muestra contundente sobre el tema con estos términos: "Lo dijimos públicamente y lo volvemos a decir: RENFE nos ha estado tomando el pelo a los salmantinos y a las salmantinas. No es de recibo que todavía no se haya recuperado la cuarta frecuencia del Alvia a Madrid, un servicio necesario para nuestra ciudad y que ha venido siendo reclamado por la sociedad civil de una manera sensata y razonable".

Comunicado de la Ejecutiva Provincial del PSOE

El Partido Socialista de Salamanca, hasta ahora, ha venido reclamando de una manera leal y discreta esa cuarta frecuencia, y además trasladando a los responsables tanto de RENFE, como del Gobierno las necesidades ferroviarias y las reivindicaciones que tanto desde el PSOE de Salamanca como desde sindicatos, colectivos, asociaciones y usuarios se han venido trasladando a la empresa y a sus máximos responsables de forma directa: desde cambios en el horario de algunos servicios a Valladolid, a la reducción de los tiempos de viaje en los MD a Madrid, a la creación de nuevas conexiones con otras capitales de provincia o a mejorar las oportunidades laborales del personal de los talleres, entre otras propuestas.

Han sido varios los encuentros con los máximos responsables de RENFE y de diferentes responsables del Ministerio de Transportes a lo largo de estos meses de espera. Casi siempre nos hemos encontrado con buenas palabras pero no hemos visto ni una sola acción.

Asumimos el error de no haber trasladado a la sociedad salmantina el resultado de esos encuentros y de los compromisos alcanzados, de los que no se ha cumplido ni uno solo. Desde el PSOE de Salamanca nos sentimos decepcionados con los responsables de RENFE con quienes nos hemos reunido hasta la fecha y entendemos que ello puede haber generado la incomprensión de buena parte de los y las progresistas de Salamanca, y con razón.

Sinceramente, nos ha sorprendido y nos indigna que por parte de RENFE no se hayan dado soluciones a ni una sola de las peticiones realizadas, olvidando que presta un servicio público y que por tanto, por ser un servicio absolutamente fundamental y necesario para las salmantinas y salmantinos, y para quienes nos visitan, y ser un elemento dinamizador del presente y el futuro de la ciudad, necesitamos que antepongan el carácter público y la necesidad de desarrollo del servicio al sentido de empresa y la defensa de sus intereses.

Esta injusta situación no puede alargarse más. Los salmantinos y las salmantinas necesitamos compromisos claros y no más justificaciones a una realidad que sufrimos desde hace mucho tiempo. Pedimos voluntad y hechos constatables no ya a RENFE, sino al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para resolver en el corto plazo lo urgente: la recuperación de la cuarta frecuencia, y de las que sean necesarias para asegurar el tráfico fluido y con garantías de eficacia y funcionalidad para los pasajeros.

Desde el PSOE de Salamanca ya hemos trasladado las demandas de la sociedad civil salmantina al ministro Óscar Puente, confiando en que, a pesar de llevar al frente del Ministerio poco más de un mes, podrá desbloquear una situación que nos urge resolver y que ninguno de sus predecesores ha sido capaz de hacerlo.

Seremos exigentes en el cumplimiento de la palabra que se vaya dando y no volveremos a cometer el error de mantener callado nuestro trabajo y los compromisos que se vayan adquiriendo.

Nuestro objetivo, como siempre hemos demostrado es mejorar los servicios públicos en la provincia y defender los intereses de todos y de todas, pero no nos engañemos, esto no es lo que mueve al Partido Popular de Salamanca. Ellos solo quieren tapar su nefasta gestión de los servicios públicos en Salamanca que nos lleva a perder población año tras año y para ello no dudan en utilizar a las instituciones de la Provincia y como arma arrojadiza contra el Gobierno de España cualquier reivindicación social:

· Piden un tren a Madrid pero no mueven un dedo para que la Junta de Castilla y León ofrezca un servicio digno de autobuses a los miles de salmantinos y salmantinas que viven incomunicados, sobre todo los fines de semana, en nuestros pueblos.

· Promueven manifestaciones para pedir un tren pero no aparecen en las mareas blancas para pedir más médicos, la construcción de los Centros de Salud de Prosperidad y el Zurguén, que acaben de una vez las obras del Hospital o un servicio de ambulancias digno en la provincia de Salamanca.

· Hablan de demanda de viajeros para pedir un tren pero desprecian la demanda de padres y alumnos para poner en marcha el bachillerato en La Alberca o en Ledesma.

Defendemos los intereses de Salamanca, gobierne quien gobierne, lo proponga quien lo proponga y así lo hemos demostrado. Nosotros sí podemos decirlo, el Partido Popular de Salamanca, no. Un partido que hace trampas a sus militantes, según sentencia judicial, y que lleva haciendo trampas a los salmantinos y a las salmantinas décadas, con dirigentes que agachan dócilmente la cabeza ante sus jefes mientras utilizan las instituciones salmantinas y sus presupuestos para comprar voluntades y silencios.

Que no tengan ninguna duda los y las salmantinas. El PSOE de Salamanca apoya la manifestación del próximo día 21 de enero.

Porque no solo debemos recuperar la cuarta frecuencia, también tenemos que mejorar la situación del ferrocarril en nuestra provincia y debemos reivindicar, como también hicimos los y las socialistas el pasado mes de noviembre, que el futuro del Oeste de España pasa por la Vía de la Plata, que no debemos fijarnos objetivos a largo plazo y que debemos trabajar desde ya para conseguir fondos que permitan avanzar en la conexión entre Salamanca y Plasencia.

Apoyamos las reivindicaciones de la sociedad civil salmantina porque las compartimos, porque las defendemos y porque no merecemos un trato desigual e injusto por parte de nadie, sea quien sea.