El Reina Sofía podrá superar los 6.000 espectadores si recibe el OK... y Unionistas no descarta otro recibimiento al bus con mayor seguridad

Día de muchas noticias y todas positivas para Unionistas en este desapacible 10 de enero. De este modo, tal y como ha podido confirmar SALAMANCArtv AL DÍA por diversas fuentes, el Reina Sofía podrá superar los 6.000 espectadores si nada se tuerce... y el club no descarta otro recibimiento al bus con mayor seguridad en el partido contra el Barcelona.

En el caso del aforo, la entidad cree que se puede superar esa cifra con las nuevas gradas supletorias, que podrían oscilar entre tres y cuatro, aunque hay que estudiar la viabilidad de algunas de ellas por cuestión de espacio y visibilidad. Además, los huecos libres al no estar cerrado el estadio del barrio de San José podrían jugar un gran papel en ese sentido después de alcanzar los 5.715 asientos frente al Villarreal, por lo que cabe la posibilidad de que se amplíe para 300 o 400 personas si todo sale como se pretende.

Por otro lado, la apoteósica llegada de Unionistas a su campo no ha dejado indiferente a nadie y hay opciones de que se repita de nuevo si tanto el cuerpo técnico como la afición lo solicitan, pero habrá matices. De hecho, una de las ideas es la de intentar que no haya tanta gente por todos lados para evitar una desgracia, motivo por el que se podría poner algún cordón para no invadir la carretera o cortar la calle. Entre tanto, los accesos se dividirán en dos accesos según las zonas en las que se vayan a sentar y se reforzará enormemente la seguridad en una fecha tan señalada.

ENTRENAMIENTO

En lo meramente deportivo, Ramiro Mayor, Carlos Giménez y Ewan Urain no han trabajado con el grupo o no han completado la sesión.