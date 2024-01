El Perfumerías Avenida no puede dar la sorpresa en Praga y se tambalea en la Euroliga (78-64)

La primera mitad ha dejado sin opciones a las azulonas, que no han estado nada finas frente al USK de dos ex como Cazorla y Hof

El Perfumerías Avenida no ha podido dar la sorpresa en Praga y se tambalea en la Euroliga (78-64). De este modo, la floja primera mitad ha dejado sin opciones a las azulonas, que no han estado nada finas frente al USK de dos ex como Maite Cazorla y Emese Hof.

En la alineación, Cakir, Vilaró, Delaere, Laura Gil y Koné han sido las cinco elegidas para saltar a la cancha checa en busca de la victoria, mientras que Silvia Domínguez, Prince y Fasoula han sido bajas por lesión. Por su parte, Olcay ha firmado la primera canasta de la tarde con un triplazo cuando la posesión visitante se acababa, pero Magbebor y María Conde han dado la primera ventaja en el marcador a su equipo junto a un T3 de Vorackova. Entre tanto, la turca ha firmado otro lanzamiento exterior y solo Carter ha roto la sequía española con varios sin anotar, algo que han aprovechado las locales para irse por encima de dobles dígitos de renta (22-11).

Con el inicio del segundo acto, las charras no han podido contrarrestar el potencial del USK en la pista y no ha sido capaz de acercarse en el marcador a pesar de los esfuerzos realizados. Sin embargo, el físico ha marcado la diferencia en el primer tiempo y solo Vilaró ha ofrecido un nivel correcto mirando a canasta, por lo que las de Praga han dejado el choque prácticamente visto para sentencia con el 46-28 al descanso.

Tras la vuelta de los vestuarios, la película ha sido bastante similar con un Perfumerías Avenida que no ha gozado de la capacidad de recortar y la victoria se le ha escapado a las de Pepe Vázquez. Ahora, varias jornadas por delante para intentar estar entre los cuatro mejores de la fase de grupos con Würzburg como clavo al que agarrarse.