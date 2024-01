Bertín Osborne rompe su silencio: así se enteró del nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén

Tras dejar claro la semana pasada que no quiere ser padre y que no piensa ejercer como tal con el hijo de Gabriela Guillén aunque las pruebas de paternidad demuestren que es suyo, Bertín Osborne ha vuelto a hablar en exclusiva para la revista ¡Hola! y ha revelado cómo se enteró del nacimiento del pequeño.

Aunque se ha especulado con que el cantante habría llamado a su examiga especial y ésta no le habría cogido el teléfono porque no quiere ni oír hablar de él -tan dolida está que habría decidido que no piensa someter a su bebé a las pruebas de ADN porque no quiere nada del presentador- ahora él mismo asegura que no es verdad y confiesa que no ha hablado con la fisioterapeuta ni ha intentado ponerse en contacto con ella tras su maternidad.

Tal y como ha contado a ¡Hola!, no se enteró del nacimiento de su hijo por Gabriela, sino por un amigo en común, y lo hizo al día siguiente de que el niño llegase al mundo, el 1 de enero. Sin duda, una prueba de que su relación está completamente rota y ni siquiera una noticia como su presunta paternidad ha servido para acercar posturas con la paraguaya.

Además, Bertín confiesa que diez días después de que Gaby diese a luz todavía no ha hablado con ella, aunque ha asegurado que le desea todo lo mejor antes de dejar claro que no tiene nada más que decir sobre este tema.