Así es el vestuario del Reina Sofía en el que se cambiarán los jugadores del Barça: amplio, luminoso y dividido en dos zonas

Uno de los temas más llamativos cuando un equipo top mundial visita a uno de inferior categoría es el de cómo es el vestuario en el que se cambiarán. En el caso del partido entre Unionistas y el Barcelona, los culés no tendrán los lujos a los que pueden estar habituados en el Camp Nou -ahora juegan en Montjuic por las obras-, pero no les faltará de nada.

Así, SALAMANCArtv AL DÍA ha accedido al vestidor en el que estarán estrellas como Lewandowski, Pedri, Joao Félix, Gündogan, Rapinha, De Jong, Lamine Yamal, Ferrán, Vitor Roque, Araujo o el propio Xavi, que ejerce como entrenador y dará la charla a los suyos en él.

LA ENTRADA

Nada más entrar por la puerta más próxima que hay en el pasillo ubicado detrás de la grada vieja , que es en el que se encuentran todos los protagonistas -equipos y árbitros-, la plantilla blaugrana observará cómo el habitáculo se divide en dos. Según ha contado Álvaro Torrens, el hombre para todo en Unionistas y el que ha abierto las puertas del Reina Sofía a este medio, se utilizan ambas partes y hay exactamente lo mismo en una que otra, incluido un congelador para meter hielo o las bebidas.

LOS ASIENTOS, BANCOS DE MADERA

Al pasar a cualquiera de ellas, los protagonistas verán que está todo bien iluminado por unas luces blancas que se encienden en cuanto detectan movimiento y podrán sentarse en unos bancos de madera o poner la calefacción, ya que es seguro que hará frío en Salamanca. Por otro lado, rápidamente observarán que hay una habitación con urinarios de pie, inodoros, lavabos o espejos y otra con las duchas.

LAS DUCHAS

El Reina Sofía cuenta con un amplio espacio para que los miembros del Barcelona se duchen cómodamente, ya que caben 14 personas a la vez y hay dos, una a cada lado del vestidor. Mientras, el único problema que podría existir es que no saliera agua caliente. No obstante, no es algo común salvo que suceda un imprevisto.

LAS CHARLAS TÉCNICAS

Xavi Hernández dará a los suyos las últimas instrucciones antes de salir a un abarrotado Reina Sofía y hasta podría utilizar las paredes si hiciera falta, tal y como se puede observar en la imagen, pero seguro que el Barça viene bien preparado con pizarras desde la Ciudad Condal.