Pescador: "El precio de las entradas con el Barça será superior al del Sporting y Villarreal, pero la idea no pasa tanto por hacer dinero"

Roberto Pescador, presidente de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad del club por el partido contra el Barcelona en los octavos de final de la Copa del Rey.

Valoración: "Ha sido un día lleno de emociones y el mejor en la historia de Unionistas junto al del ascenso a Segunda B por la forma en la que se produjo todo".

Se emociona con su gente: "Mi padre me llamó casi cuando no se había tirado el último penalti y me dijo que estaba muy orgulloso de mí. Es emocionante que toda tu familia te diga eso".

Aforo: "Vamos a tener reuniones para ver lo que podemos hacer. Ya se ha hablado con los instaladores de las gradas, pero aún no puedo decirte mucho más porque estamos en ello. Es impresionante lo que mueve el fútbol y Unionistas con un lleno un lunes por la tarde".

VAR: "Creo que habrá una sala remota en Las Rozas o en el lugar que sea, ya que se pueden mandar las imágenes. Lo que es el VAR en sí podría ir en la zona del campo que está junto a los vestuarios, aunque ya lo tendrá que ver el delegado de la Federación y demás".

Entradas: "El precio con el Barça será superior al del Sporting y Villarreal, pero la idea no pasa tanto por hacer dinero y sí por seguir sumando gente. Sabemos lo que somos como club. Es uno de los temas que tenemos que ver y no puedo dar una horquilla".

Afición: "Unionistas está abierto a todos".