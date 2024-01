Nespral se pide la camiseta de Pedri: "Esto es algo increíble para Salamanca porque recuerda a lo que se vivía hace muchos años"

Héctor Nespral, capitán de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de la locura de vencer al Villarreal y medirse al Barcelona en octavos de final de la Copa del Rey.

Locura total: "Ha sido mágico como la historia del club. Hemos hecho dos llenos con casi 6.000 personas y casi no dio tiempo a asimilarlo porque nos tocó el Barcelona. Es increíble haberlo vivido como protagonistas".

Ambiente: "No me lo esperaba para nada y era un día laborable, por lo que había que trabajar. Es de agradecer enormente al público y lo mismo con los voluntarios, que no ven un duro de esto".

Experto ya en sorteos: "Tenía mucha presión porque todas las miradas del club estaban puestas en mí y siempre voy más adelantado que el resto. Espero que en la próxima ronda nos pongan una televisión en directo. Son clips para guardar toda la vida".

Eliminar al Barça es posible: "A ilusión no nos gana nadie, aunque el potencial del Barcelona es muy alto. El mérito no es ganar al Villarreal, el verdadero mérito es cómo le hemos ganado. Hay una posibilidad de ganar al Barcelona e iremos a por ella".

Camiseta soñada: "Me llama la atención Pedri por lo que es para el fútbol del Barcelona. Me encantaría disfrutarlo en el campo y a ver si puede estar. Le pediré la camiseta a él, aunque todos son estrellas mundiales. Es un chaval humilde y con 18 o 19 años ya pasó a jugar con Messi".

VAR: "Me acabo de enterar por ti porque lo desconocía. No me da tiempo a asimilar nada. Habrá muchas cámaras en el campo y será una experiencia más para el libro de Unionistas".

Ganar al Rayo o al Barcelona: "Pasaríamos a la historia, pero Unionistas está en el lugar que está por la Liga. No nos podemos relajar y ganar al Majadahonda daría tranquilidad de cara al Barça".

Afición: "No soy de aquí, pero es un partido histórico y quedará para la memoria de todos. Es algo increíble para la ciudad porque recuerda a lo que se vivía hace muchos años en Salamanca".