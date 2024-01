Fassani confirma que se queda en el Salamanca UDS tras hablar con el club: "Me dijo que confiaba en mí"

Germán Fassani, delantero del Salamanca UDS, atraviesa su momento desde que llegó al club con tres goles en los dos últimos partidos. Además, el uruguayo ha señalado a SALAMANCArtv AL DÍA que seguirá en el conjunto charro después de que hubiera incertidumbre por si pedía salir.

6-0: "Hicimos varias cosas bien como que se sacó rápido el balón, se presionó y el equipo estuvo compacto. El ponerte rápido por delante te da tranquilidad y hace que juegues un poco más suelto".

Losa del Helmántico durante el año: "Somos responsables de no haber sacado el máximo potencial y da igual por el motivo que sea, pero eso hay que cambiarlo y ya lo hemos visto en este primer partido del año".

Su nivel: "Ahora mejor. Siempre se notan los parones y el domingo no se notó".

Faceta goleadora: "Mi intención siempre ha sido marcar goles y espero que siga así, aunque no tengo un pensamiento distinto al de antes. Quiero que el equipo siga por el buen camino de esta semana".

Motivo de la falta de gol: "¿Si he estado solo arriba? Pienso que es un conjunto de cosas lo que pasa, no solo un motivo. Tengo que centrarme en aportar al equipo y si es con goles, mejor que mejor".

Ascenso directo: "Pienso que las opciones que podamos tener pasan por tener un buen rendimiento y hay que centrarse en eso".

Jugar con otro '9': "Depende de los partidos, pero he jugado dos o tres con Javi delante y he marcado en dos. El resto de compañeros tienen nivel y tenerle cerca hace más fácil el jugar".

Conversación con el club: "Me preguntaron si estaba agusto y yo dije que sí, que estaba contento aquí. Yo les pregunté qué pensaban de mí y el club me dijo que confiaba en mí. Sí me quedo, aunque ya me hayan querido echar muchas veces, incluso sin haberme puesto la camiseta".

Fichaje de otro delantero: "Mi motivación pasa más por mi trabajo y la ambición, no porque haya más competencia. El compromiso ha estado correcto profesionalmente hablando. Ojalá que venga gente para conseguir el objetivo de ascender con el Salamanca".

Afición: "Nosotros tenemos que hablar menos y hacer más. Este equipo hablará en el campo y sabemos que hay gente que nos apoya en los peores momentos como el otro día".