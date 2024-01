Este jueves se ponen a la venta las entradas para los espectáculos culturales del mes de febrero

Las entradas para los espectáculos culturales programados por el Ayuntamiento de Salamanca para el mes de febrero se pondrán a la venta este jueves, a las 11:00 horas, en la taquilla del Teatro Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org

Se podrán comprar entradas para ‘Poncia’, una obra de Luis Luque creada a partir de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, protagonizada por Lolita Flores. Será los días 2 y 3 de febrero y las entradas cuestan 15, 20 y 25 euros.

También para ‘La ilusión conyugal’, una obra de teatro programada en el Liceo el sábado 10 de febrero, protagonizada por Alejo Sauras, Ángela Cremonte y Alex Barahona. Las entradas tienen un precio de 12, 16 y 20 euros.

Para el espectáculo de teatro y títeres dirigido al público familiar, ‘Bunji, la pequeña Koala’, interpretado por la compañía Festuc Teatre y previsto el domingo 11 de febrero. Las entradas cuestan 6 euros.

Para el espectáculo de danza ‘El Lago’, interpretado por la compañía de danza Lamov en el Liceo el 16 de febrero. Las entradas tienen un precio de 12 euros.

Para ‘Cielos’, una obra en la que un grupo de criptógrafos, traductores e investigadores trabajan contrarreloj para tratar de impedir un ataque terrorista múltiple que tiene por objetivo provocar una debacle social. Esta obra está dirigida por Sergio Peris-Mencheta e interpretada por Marta Belmonte, Jorge Kent, Álvaro Monje, Javier Tolosa y Pedro Rubio. Será el 24 de febrero y las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros.

Y para la propuesta de circo ‘R.E.M.’ de la compañía La Trócola Circ programado en el Liceo el domingo 25 de febrero y cuyas entradas cuestan 9 euros.

Programación musical

Desde este jueves se podrán comprar entradas para el concierto de Blaze the trail, una banda metalcore que actuará en el Sala B el viernes 2 de febrero, junto a los salmantinos This is the way. Las entradas cuestan 10 euros (más gastos de gestión) en venta anticipada y 15 euros (más gastos de gestión) el día del concierto.

Para los conciertos del Trio Schola (5 de febrero) y del clarinetista Martin Frost junto a un cuarteto de la OSCyL (22 de febrero), incluidos dentro del XII Ciclo de Música de Cámara y Solistas. Las entradas cuestan 12, 16, 18 y 20 euros.

También se ponen a la venta las entradas para el tercer concierto de temporada de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca programado el 25 de febrero en el Caem. Las entradas cuestan 5 euros.

Entradas que continúan a la venta

Además, continúan a la venta las entradas para el monólogo ‘La nueva normalidad’ de Álex Clavero (17 de febrero), y para los conciertos de Cómplices (9 de febrero), Carlos Escobedo (16 de febrero), Mocedades y Los Panchos (17 de febrero), Cristian de Moret (23 de febrero), Xavibo (23 de febrero) y Carmina Burana (del 26 al 28 de abril). Las entradas para el concierto de Rayden están agotadas.